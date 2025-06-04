Esses números funcionam juntos, mas desempenham funções diferentes. Seu número de roteamento é um código de 9 dígitos que identifica seu banco e encaminha pagamentos ACH, transferências domésticas e cheques. Seu número de conta é um código de 8 a 12 dígitos para sua conta individual. Você encontrará ambos em um cheque impresso: o número de roteamento vem primeiro no canto inferior esquerdo, seguido pelo número da conta.