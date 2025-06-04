O que é um número de roteamento?
Um número de roteamento é um código de 9 dígitos que identifica um banco ou cooperativa de crédito dos EUA. Também chamado de número ABA ou número de roteamento de trânsito (RTN), ele direciona transferências ACH, pagamentos domésticos e processamento de cheques para a instituição e local corretos. Use sempre o número de roteamento correto para evitar transferências atrasadas.
Formato do número de roteamento
Cada número de roteamento dos EUA (ABA/RTN) tem 9 dígitos:
Região/Distrito Federal (AAAA): Identifica o distrito federal e a área de processamento do seu banco.
Identificador de instituição ABA (BBBB): identifica seu banco específico naquele distrito, como um ID bancário.
Dígito de verificação (C): Um dígito final de “verificação matemática” que ajuda a detectar erros de digitação ou entradas erradas.
Exemplo de número de roteamento
Total
US$ 0,00
Precisa enviar dinheiro internacionalmente?
Transferências internacionais de dinheiro com bancos tradicionais podem ser caras devido às taxas baixas e taxas extras. A Xe ajuda você a economizar com taxas competitivas e tarifas baixas e transparentes. Envie dinheiro para mais de 190 países em mais de 130 moedas, veja seu preço total antecipadamente, obtenha uma estimativa de entrega confiável e acompanhe sua transferência do início ao fim.
Número de roteamento vs número de conta
Esses números funcionam juntos, mas desempenham funções diferentes. Seu número de roteamento é um código de 9 dígitos que identifica seu banco e encaminha pagamentos ACH, transferências domésticas e cheques. Seu número de conta é um código de 8 a 12 dígitos para sua conta individual. Você encontrará ambos em um cheque impresso: o número de roteamento vem primeiro no canto inferior esquerdo, seguido pelo número da conta.
Números de roteamento vs códigos SWIFT/BIC vs IBANs
Para pagamentos, os detalhes necessários dependem de para onde o dinheiro está indo.
Números de roteamento (somente EUA)
Um código de 9 dígitos para bancos dos EUA que encaminha pagamentos, incluindo depósitos diretos, transferências bancárias e cheques com segurança.
Códigos SWIFT/BIC (internacionais)
Um código de 8 a 11 caracteres para países fora dos EUA bancos que encaminham pagamentos internacionais para o lugar certo com segurança.
IBAN (número de conta internacional)
Um número de conta específico de um país usado fora dos EUA para encaminhar pagamentos para a conta correta no exterior.
Perguntas frequentes
Um número de roteamento (ABA) é um código de nove dígitos que identifica um banco ou cooperativa de crédito dos EUA para pagamentos domésticos, como transferências ACH e transferências eletrônicas.
Nem sempre. Alguns bancos usam um número de roteamento para ACH e outro para transferências domésticas. Use o número especificado pelo seu banco para o seu tipo de pagamento.
Não. Os números de roteamento são para pagamentos domésticos nos EUA. Para transferências internacionais, use um SWIFT/BIC e, quando aplicável, um IBAN ou formato de conta local.
Os pagamentos podem ser devolvidos ou atrasados, principalmente se você perder os horários limite diários. Sempre verifique o número correto para ACH ou transferência bancária antes de enviar.
Isenção de responsabilidade
Os números de roteamento, nomes de bancos, endereços e outros detalhes mostrados aqui são fornecidos apenas para informações gerais. Embora trabalhemos para manter esta página precisa, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou livres de erros. As instituições financeiras podem alterar seus dados sem aviso prévio.
O Xe não faz nenhuma representação sobre o status legal, licenciamento ou integridade operacional de qualquer banco ou intermediário listado. A inclusão não constitui endosso ou verificação.
Qualquer transferência ou decisão que você tomar com base nessas informações será por sua conta e risco. A Xe não se responsabiliza por qualquer perda, atraso ou dano decorrente da confiança nos dados ou de negociações com terceiros aqui mencionados.
Sempre confirme todos os detalhes diretamente com a instituição financeira relevante antes de iniciar uma transação.
Este aviso legal é fornecido somente em inglês. Partes desta página podem aparecer em outros idiomas, mas o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.