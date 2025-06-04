Pesquisa de número de roteamento ABA
Pesquise e verifique os números de roteamento bancário (ABA) dos EUA para ACH, transferências e cheques. Pesquise por banco ou cole um código de 9 dígitos para verificar os detalhes do número de roteamento antes de enviar.
O que é um número de roteamento?
Um número de roteamento é um código de 9 dígitos que identifica um banco ou cooperativa de crédito dos EUA. Também chamado de número ABA ou número de roteamento de trânsito (RTN), ele direciona transferências ACH, pagamentos domésticos e processamento de cheques para a instituição e local corretos. Use sempre o número de roteamento correto para evitar transferências atrasadas.
Formato do número de roteamento
Cada número de roteamento dos EUA (ABA/RTN) tem 9 dígitos:
Região/Distrito Federal (AAAA): Identifica o distrito federal e a área de processamento do seu banco.
Identificador de instituição ABA (BBBB): identifica seu banco específico naquele distrito, como um ID bancário.
Dígito de verificação (C): Um dígito final de “verificação matemática” que ajuda a detectar erros de digitação ou entradas erradas.
Exemplo de número de roteamento
Onde está o número de roteamento em um cheque?
Você pode encontrar seu número de roteamento no canto inferior esquerdo do seu cheque. São os primeiros nove dígitos na linha de números na parte inferior, seguidos pelo número da sua conta e depois pelo número do cheque.
Total
US$ 0,00
Precisa enviar dinheiro internacionalmente?
Transferências internacionais de dinheiro com bancos tradicionais podem ser caras devido às taxas baixas e taxas extras. A Xe ajuda você a economizar com taxas competitivas e tarifas baixas e transparentes. Envie dinheiro para mais de 190 países em mais de 130 moedas, veja seu preço total antecipadamente, obtenha uma estimativa de entrega confiável e acompanhe sua transferência do início ao fim.
Encontre o número de roteamento do seu banco
Clique no seu banco para ver os números de roteamento corretos dos EUA para ACH, transferência bancária e cheques, com detalhes por estado e tipo de conta. Não vê o seu? Acesse a pesquisa por banco para navegar por uma lista expandida.
Como encontrar seu número de roteamento online
Aqui estão algumas maneiras simples de encontrá-lo sem ligar para o seu banco:
Nesta página: Use nossa pesquisa de número de roteamento ou selecione o logotipo do seu banco para ver números ACH, transferência bancária e cheque.
Banco on-line: faça login e abra Detalhes da conta. Seu número de roteamento aparece próximo ao número da sua conta.
Extratos eletrônicos e imagens de cheques: procure os nove primeiros dígitos no canto inferior esquerdo.
Diretório do Federal Reserve: pesquise seu banco no diretório do Fedwire.
Escolhendo o número de roteamento correto
Os bancos geralmente usam números de roteamento diferentes para ACH, transferências e cheques. O número impresso em seus cheques pode não ser o necessário para uma transferência ACH ou débito direto. Caso não tenha certeza, confirme com seu banco ou use nossa pesquisa de número de roteamento para encontrar o número correto. Usar o número errado pode causar atrasos ou devoluções.
Número de roteamento vs número de conta
Esses números funcionam juntos, mas desempenham funções diferentes. Seu número de roteamento é um código de 9 dígitos que identifica seu banco e encaminha pagamentos ACH, transferências domésticas e cheques. Seu número de conta é um código de 8 a 12 dígitos para sua conta individual. Você encontrará ambos em um cheque impresso: o número de roteamento vem primeiro no canto inferior esquerdo, seguido pelo número da conta.
Para que são usados os números de roteamento?
Os números de roteamento são frequentemente usados para pagamentos ou transações para:
Configurando depósito direto ou pagamento automático de contas (ACH)
Receber salário, pensão, restituições de impostos ou benefícios
Enviar ou receber uma transferência bancária nacional
Vinculando sua conta bancária a aplicativos de folha de pagamento ou pagamento
Depositar cheques ou processar cheques eletrônicos
Não sabe qual número usar? Use nossa busca por número de roteamento.
Números de roteamento vs códigos SWIFT/BIC vs IBANs
Para pagamentos, os detalhes necessários dependem de para onde o dinheiro está indo.
Números de roteamento (somente EUA)
Um código de 9 dígitos para bancos dos EUA que encaminha pagamentos, incluindo depósitos diretos, transferências bancárias e cheques com segurança.
Códigos SWIFT/BIC (internacionais)
Um código de 8 a 11 caracteres para países fora dos EUA bancos que encaminham pagamentos internacionais para o lugar certo com segurança.
IBAN (número de conta internacional)
Um número de conta específico de um país usado fora dos EUA para encaminhar pagamentos para a conta correta no exterior.
Perguntas frequentes sobre números de roteamento
Um número de roteamento, também chamado de número ABA ou número de trânsito de roteamento, é um código de 9 dígitos que identifica um banco ou cooperativa de crédito dos EUA para transferências ACH, transferências eletrônicas nacionais e processamento de cheques. Ele funciona com o número da sua conta para garantir que o dinheiro seja enviado para o banco certo e para a conta certa. Os números de roteamento são usados somente para pagamentos nos EUA.
Use o número de roteamento ACH para depósito direto, folha de pagamento e pagamento automático de contas. Use o número de roteamento de transferência bancária para transferências bancárias nacionais. Para cheques em papel, use o número de roteamento impresso nos seus cheques. Alguns bancos publicam números diferentes por estado ou tipo de conta. Caso não tenha certeza, confirme no banco on-line ou use nossa pesquisa de número de roteamento para escolher o número correto antes de enviar.
Entre no banco on-line ou móvel e abra Detalhes da conta para ver o número de roteamento dessa conta. Muitos bancos listam números de roteamento por estado ou tipo de conta em seus sites. Você também pode usar nossa pesquisa de número de roteamento para pesquisar pelo nome do banco ou verificar seus extratos eletrônicos e verificar imagens. Se você vir menos de nove dígitos, pode estar faltando um zero à esquerda.
Um número de roteamento válido dos EUA tem nove dígitos e passa em um teste de soma de verificação. Insira o código de 9 dígitos em nossa pesquisa de número de roteamento para verificar os números de roteamento e confirmar o nome e o local do banco. Certifique-se de que o tipo de número corresponde ao seu tipo de pagamento, por exemplo, ACH vs. transferência bancária. Se o banco mostrado não corresponder às suas expectativas, entre em contato com seu banco antes de enviar qualquer dinheiro.
Não. Os números de roteamento são apenas para pagamentos nos EUA. Para transferências internacionais, você geralmente precisará do código SWIFT ou BIC do banco destinatário e, em muitos países, de um IBAN ou formato de conta local. Se você precisar enviar dinheiro para o exterior, compare suas opções e use o Xe para ver o preço total antecipadamente, obter uma estimativa de entrega clara e rastrear sua transferência.
Os grandes bancos geralmente têm números de roteamento diferentes por estado, por tipo de pagamento ou por causa de fusões. Escolha o número que corresponde à sua conta e ao tipo de pagamento. Se o seu banco notificá-lo sobre uma alteração, atualize os depósitos diretos, a folha de pagamento e os pagamentos de contas para evitar atrasos ou devoluções. Em caso de dúvida, verifique no banco on-line ou com nossa pesquisa de número de roteamento.
Isenção de responsabilidade
Os números de roteamento, nomes de bancos, endereços e outros detalhes mostrados aqui são fornecidos apenas para informações gerais. Embora trabalhemos para manter esta página precisa, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou livres de erros. As instituições financeiras podem alterar seus dados sem aviso prévio.
O Xe não faz nenhuma representação sobre o status legal, licenciamento ou integridade operacional de qualquer banco ou intermediário listado. A inclusão não constitui endosso ou verificação.
Qualquer transferência ou decisão que você tomar com base nessas informações será por sua conta e risco. A Xe não se responsabiliza por qualquer perda, atraso ou dano decorrente da confiança nos dados ou de negociações com terceiros aqui mencionados.
Sempre confirme todos os detalhes diretamente com a instituição financeira relevante antes de iniciar uma transação.
Este aviso legal é fornecido somente em inglês. Partes desta página podem aparecer em outros idiomas, mas o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.