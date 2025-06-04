ABA-routeringsnummer opzoeken
Zoek en verifieer Amerikaanse bankrouteringsnummers (ABA) voor ACH, overschrijvingen en cheques. Zoek op bank of plak een 9-cijferige code om de details van het routeringsnummer te controleren voordat u verzendt.
Wat is een routeringsnummer?
Een routeringsnummer is een 9-cijferige code die een Amerikaanse bank of kredietvereniging identificeert. Het wordt ook wel een ABA-nummer of routing transit number (RTN) genoemd en stuurt ACH-overschrijvingen, binnenlandse overboekingen en verwerking van cheques naar de juiste instelling en locatie. Gebruik altijd het juiste routeringsnummer om vertraagde overboekingen te voorkomen.
Formaat voor routeringsnummers
Elk Amerikaans routeringsnummer (ABA/RTN) bestaat uit 9 cijfers:
Regio / Federaal arrondissement (AAAA): Identificeert het federale district en het verwerkingsgebied voor uw bank.
ABA-instellingsidentificatie (BBBB): Identificeert uw specifieke bank in dat district, zoals een bank-ID.
Controlecijfer (C): Een laatste "wiskundecontrole"-cijfer dat helpt bij het opsporen van typefouten of verkeerde invoer.
Voorbeeld van een routingnummer
Waar staat het routeringsnummer op een cheque?
U vindt uw routeringsnummer linksonder op uw cheque. Het zijn de eerste negen cijfers in de rij met cijfers onderaan, gevolgd door uw rekeningnummer en vervolgens het chequenummer.
Wilt u internationaal geld verzenden?
Internationale geldovermakingen met traditionele banken kunnen prijzig zijn dankzij zwakke tarieven en extra kosten. Xe helpt u te besparen met concurrerende tarieven en lage, transparante tarieven. Stuur geld naar 190+ landen in 130+ valuta's, bekijk vooraf uw totale prijs, ontvang een betrouwbare schatting van de levering en volg uw overboeking van begin tot eind.
Het routeringsnummer van uw bank zoeken
Klik op uw bank om de juiste Amerikaanse routeringsnummers voor ACH, overschrijving en cheques te zien, met details per staat en rekeningtype. Ziet u de uwe niet? Ga naar zoeken op bank om door een uitgebreide lijst te bladeren.
Hoe vindt u uw routeringsnummer online?
Hier zijn eenvoudige manieren om het te vinden zonder uw bank te bellen:
Op deze pagina: Gebruik onze zoekfunctie voor routeringsnummers of selecteer uw banklogo om ACH-, overschrijvings- en chequenummers te bekijken.
Online bankieren: Log in en open Accountgegevens. Uw routeringsnummer wordt weergegeven in de buurt van uw rekeningnummer.
eStatements en check afbeeldingen: Zoek naar de eerste negen cijfers linksonder.
Gids van de Federal Reserve: Zoek bij uw bank in de Fedwire-directory.
Het juiste routeringsnummer kiezen
Banken gebruiken vaak verschillende routeringsnummers voor ACH, overschrijvingen en cheques. Het nummer dat op uw cheques staat, is mogelijk niet het nummer dat u nodig heeft voor een ACH-overboeking of automatische incasso. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw bank of gebruik onze zoekfunctie voor routeringsnummers om het juiste nummer te vinden. Het gebruik van het verkeerde nummer kan vertragingen of retourzendingen veroorzaken.
Routeringsnummer versus rekeningnummer
Deze getallen werken samen, maar doen verschillende taken. Uw routeringsnummer is een 9-cijferige code die uw bank identificeert en ACH-betalingen, binnenlandse overschrijvingen en cheques routeert. Uw rekeningnummer is een 8-12-cijferige code voor uw individuele rekening. U vindt beide op een papieren cheque: het routeringsnummer staat linksonder op de eerste plaats, gevolgd door het rekeningnummer.
Waar worden routeringsnummers voor gebruikt?
Routeringsnummers worden vaak gebruikt voor betalingen of transacties voor:
Directe storting of automatische betaling van rekeningen (ACH) instellen
Salaris, pensioen, belastingteruggave of voordelen ontvangen
Een binnenlandse overboeking verzenden of ontvangen
Uw bankrekening koppelen aan payroll- of betaalapps
Cheques storten of e-cheques verwerken
Weet u niet zeker welk nummer u moet gebruiken? Gebruik onze opzoekfunctie voor routeringsnummers.
Routingnummers versus SWIFT/BIC-codes versus IBAN's
Voor betalingen zijn de gegevens die u nodig heeft, afhankelijk van waar het geld naartoe gaat.
Routeringsnummers (alleen VS)
Een 9-cijferige code voor Amerikaanse banken die betalingen, waaronder directe storting, overschrijvingen en cheques, veilig routeert.
SWIFT/BIC-codes (internationaal)
Een code van 8-11 tekens voor niet-Amerikaanse banken die internationale betalingen veilig naar de juiste plek leiden.
IBAN (internationaal rekeningnummer)
Een landspecifiek rekeningnummer dat buiten de VS wordt gebruikt om betalingen naar de juiste rekening in het buitenland te sturen.
Veelgestelde vragen over routeringsnummers
Een routeringsnummer, ook wel een ABA-nummer of routeringstransitnummer genoemd, is een 9-cijferige code die een Amerikaanse bank of kredietvereniging identificeert voor ACH-overboekingen, binnenlandse overboekingen en verwerking van cheques. Het werkt met uw rekeningnummer om ervoor te zorgen dat het geld naar de juiste bank en de juiste rekening wordt gestuurd. Routeringsnummers worden alleen gebruikt voor betalingen in de VS.
Gebruik het ACH-routeringsnummer voor directe storting, salarisadministratie en automatische betaling van rekeningen. Gebruik het routeringsnummer voor binnenlandse bankoverschrijvingen. Gebruik voor papieren cheques het routeringsnummer dat op uw cheques staat. Sommige banken publiceren verschillende cijfers per staat of rekeningtype. Als u het niet zeker weet, bevestigt u dit via internetbankieren of gebruikt u onze zoekfunctie voor routeringsnummers om het juiste nummer te kiezen voordat u verzendt.
Log in op online of mobiel bankieren en open Rekeninggegevens om het routeringsnummer voor dat account te bekijken. Veel banken vermelden routeringsnummers per staat of rekeningtype op hun websites. U kunt ook onze zoekopdracht voor routeringsnummers gebruiken om op banknaam te zoeken, of uw e-overzichten controleren en afbeeldingen controleren. Als u minder dan negen cijfers ziet, ontbreekt er mogelijk een voorloopnul.
Een geldig Amerikaans routeringsnummer heeft negen cijfers en doorstaat een checksum-test. Voer de 9-cijferige code in onze zoekopdracht voor routeringsnummers in om routeringsnummers te controleren en de naam en locatie van de bank te bevestigen. Zorg ervoor dat het getaltype overeenkomt met uw betaalmethode, bijvoorbeeld ACH versus overboeking. Als de getoonde bank niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan contact op met uw bank voordat u geld overmaakt.
Nee. Routeringsnummers zijn alleen voor betalingen in de VS. Voor internationale overschrijvingen heeft u meestal de SWIFT- of BIC-code van de ontvangende bank nodig en, in veel landen, een IBAN of lokaal rekeningformaat. Als u geld naar het buitenland moet sturen, vergelijkt u uw opties en gebruikt u Xe om vooraf de totale prijs te zien, een duidelijke schatting van de levering te krijgen en uw overboeking te volgen.
Grote banken hebben vaak verschillende routeringsnummers per staat, per betalingstype of vanwege fusies. Kies het nummer dat overeenkomt met uw account en betaalmethode. Als uw bank u op de hoogte stelt van een wijziging, werk dan directe stortingen, salarisadministratie en rekeningbetalingen bij om vertragingen of retourzendingen te voorkomen. Controleer bij twijfel via internetbankieren of met onze zoekfunctie voor routeringsnummers.
Disclaimer
De routeringsnummers, banknamen, adressen en andere details die hier worden weergegeven, zijn alleen bedoeld voor algemene informatie. Hoewel we ons best doen om deze pagina accuraat te houden, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, up-to-date of vrij van fouten is. Financiële instellingen kunnen hun gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, licenties of operationele integriteit van een op de lijst geplaatste bank of tussenpersoon. Opname houdt geen goedkeuring of verificatie in.
Elke overdracht of beslissing die u neemt op basis van deze informatie is op eigen risico. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de gegevens of uit de omgang met derden waarnaar hier wordt verwezen.
Bevestig alle details altijd rechtstreeks met de relevante financiële instelling voordat u een transactie initieert.
Deze disclaimer is alleen beschikbaar in het Engels. Delen van deze pagina kunnen in andere talen worden weergegeven, maar de juridische disclaimer blijft in het Engels om de nauwkeurigheid en intentie te behouden.