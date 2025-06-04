ABA-routeringsnummer opzoeken

Banken gebruiken vaak verschillende routeringsnummers voor ACH, overschrijvingen en cheques. Het nummer dat op uw cheques staat, is mogelijk niet het nummer dat u nodig heeft voor een ACH-overboeking of automatische incasso. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw bank of gebruik onze zoekfunctie voor routeringsnummers om het juiste nummer te vinden. Het gebruik van het verkeerde nummer kan vertragingen of retourzendingen veroorzaken.