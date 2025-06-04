SWIFT/BIC-codes
Vind de SWIFT/BIC-code die u nodig hebt met onze eenvoudige SWIFT-code-opzoektool. Zoek op land, banknaam of stad voor nauwkeurige codes voor internationale geldtransfers.
Vind een SWIFT-code
Wat is een SWIFT/BIC-code?
Een SWIFT-code, ook wel BIC genoemd, is een internationale bankidentificatiecode die ervoor zorgt dat uw geld op de juiste bestemming terechtkomt bij het verzenden of ontvangen van geld over de grens. Banken weten precies welke financiële instelling bij de overboeking betrokken is, wat bijdraagt aan een veilige en accurate levering van internationale betalingen.
SWIFT/BIC-codeformaat
Een SWIFT/BIC-code bestaat uit 8 tot 11 tekens en identificeert een specifieke bank en vestiging, waar ook ter wereld. Elk onderdeel van de code heeft een betekenis:
Bankcode (AAAA): 4 letters die de bank vertegenwoordigen – vaak een verkorte versie van de naam.
Landcode (BB): 2 letters die aangeven in welk land de bank gevestigd is.
Locatiecode (CC): 2 tekens (letters of cijfers) die het hoofdkantoor of de regio van de bank aangeven.
Branchecode (123): 3 cijfers die een specifieke vestiging specificeren. Als dit onderdeel 'XXX' is, verwijst het naar het hoofdkantoor van de bank.
Voorbeeld van een SWIFT-code
Wanneer heeft u een SWIFT/BIC-code nodig?
Mogelijk hebt u een SWIFT-/BIC-code nodig wanneer u internationaal geld verzendt of ontvangt. Deze code helpt bij het doorsturen van de overboeking naar de juiste bank en het juiste filiaal. In sommige landen zijn mogelijk aanvullende gegevens vereist, zoals een IBAN of een lokale bankcode, afhankelijk van de bestemming.
Waar kan ik mijn SWIFT/BIC-code vinden?
Kunt uw SWIFT/BIC-code meestal vinden in uw online bankieren, op een bankafschrift of op de website van uw bank. U kunt ook onze SWIFT/BIC-codezoeker gebruiken om de juiste code voor een bank en filiaal op te zoeken.
Weet u uw SWIFT-/BIC-code al? Laat uw geld stromen.
Of u nu geld wilt sturen naar uw dierbaren of uw droomhuis in het buitenland wilt kopen, Xe staat voor u klaar. Stuur geld naar meer dan 190 landen in meer dan 130 valuta's.
Veelgestelde vragen over SWIFT/BIC-code
Een SWIFT-code is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om banken en financiële instellingen wereldwijd te herkennen voor internationale geldtransfers. SWIFT staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deze codes zorgen ervoor dat betalingen naar de juiste bank en het juiste land worden doorgestuurd. Een typische SWIFT-code bestaat uit 8 of 11 tekens en bevat informatie over de bank, het land, de locatie en soms een specifiek filiaal.
Een BIC-code, of Bank Identifier Code, is hetzelfde als een SWIFT-code. Deze wordt gebruikt om een specifieke bank te identificeren bij internationale overschrijvingen. Hoewel sommige landen of banken de term 'BIC' gebruiken en andere 'SWIFT-code', verwijzen beide naar hetzelfde codeformaat en dienen ze hetzelfde doel: ervoor zorgen dat geld bij de juiste financiële instelling terechtkomt.
SWIFT-codes helpen banken veilig en nauwkeurig te communiceren tijdens internationale geldtransfers. Wanneer u geld naar het buitenland verstuurt, gebruikt uw bank de SWIFT-code van de ontvanger om de ontvangende bank en haar locatie te identificeren. Elke code bestaat uit:
Een bankcode (4 letters)
Een landcode (2 letters)
Een locatiecode (2 letters of cijfers)
Een optionele filiaalcode (3 tekens)
Dit wereldwijde systeem zorgt ervoor dat uw betaling efficiënt en veilig naar de juiste bestemming wordt verzonden.
Er is geen functioneel verschil tussen een SWIFT-code en een BIC-code. De termen worden door elkaar gebruikt. "SWIFT" verwijst naar het internationale netwerk (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dat het systeem heeft ontwikkeld en beheert. "BIC" staat voor Bank Identifier Code, de formele term voor de code zelf. Of ze nu SWIFT of BIC heten, ze betekenen hetzelfde.
Een SWIFT-code identificeert de bank, terwijl een IBAN (International Bank Account Number) de individuele rekening bij die bank identificeert. SWIFT-codes zorgen ervoor dat het geld naar de juiste instelling gaat; IBAN's zorgen ervoor dat het op de juiste rekening terechtkomt. Voor internationale overboekingen, met name binnen Europa, hebt u vaak beide nodig om de transactie succesvol te voltooien.
Een SWIFT-code wordt gebruikt voor internationale geldtransfers en identificeert de specifieke bank en het filiaal dat de betaling ontvangt, waar ook ter wereld. Een routingnummer daarentegen wordt gebruikt voor binnenlandse overschrijvingen binnen de Verenigde Staten en identificeert de financiële instelling die bij de transactie betrokken is. SWIFT-codes bestaan uit 8 tot 11 alfanumerieke tekens, terwijl routingnummers 9-cijferige codes zijn. Simpel gezegd: SWIFT-codes zijn voor internationale overschrijvingen en routingnummers zijn voor betalingen binnen de VS.
Een SWIFT-code wordt gebruikt voor internationale geldtransfers en identificeert de specifieke bank en het filiaal dat het geld wereldwijd ontvangt. Een sorteercode daarentegen wordt gebruikt voor binnenlandse betalingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en helpt betalingen naar de juiste bank en het juiste filiaal ter plaatse te sturen. SWIFT-codes bestaan uit 8 tot 11 alfanumerieke tekens, terwijl sorteercodes uit 6 cijfers bestaan. Kortom, SWIFT-codes zijn voor wereldwijde overboekingen, terwijl sorteercodes worden gebruikt voor lokale transacties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Niet altijd. Sommige banken gebruiken één SWIFT-code (meestal hoofdkantoorcodes die eindigen op XXX) voor alle vestigingen. Andere banken kennen unieke SWIFT-codes toe aan individuele vestigingen, vaak met specifieke laatste drie tekens. Als de ontvanger een vestigingsspecifieke code opgeeft, is het raadzaam deze te gebruiken. Dit kan de verwerking versnellen of ervoor zorgen dat de betaling sneller op de juiste locatie aankomt.
Om de SWIFT-codezoeker te gebruiken, voert u eenvoudig uw land en banknaam in om te beginnen. Als u de stad weet, kunt u deze toevoegen om uw resultaten te verfijnen, maar dit is niet verplicht. Zodra u de juiste SWIFT-/BIC-code hebt gevonden, gebruikt u deze bij uw internationale overboeking om er zeker van te zijn dat uw geld naar de juiste financiële instelling gaat.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.