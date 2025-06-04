SWIFT-codes helpen banken veilig en nauwkeurig te communiceren tijdens internationale geldtransfers. Wanneer u geld naar het buitenland verstuurt, gebruikt uw bank de SWIFT-code van de ontvanger om de ontvangende bank en haar locatie te identificeren. Elke code bestaat uit:

Een bankcode (4 letters)

Een landcode (2 letters)

Een locatiecode (2 letters of cijfers)

Een optionele filiaalcode (3 tekens)

Dit wereldwijde systeem zorgt ervoor dat uw betaling efficiënt en veilig naar de juiste bestemming wordt verzonden.