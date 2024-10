De Xe-app kan worden gedownload in zowel de App Store voor iOS als de Google Play Store voor Android-apparaten. Met de Xe-app krijg je een alles-in-één platform om moeiteloos je wereldwijde valutabehoeften en internationale geldtransfers te beheren. Of je nu meerdere valuta's wilt volgen, koerswaarschuwingen wilt instellen of geld wilt versturen naar meer dan 200 landen in bijna 130+ valuta's, de app is ontworpen om je volledige controle binnen handbereik te geven. Bovendien heb je toegang tot realtime wisselkoersen, kun je historische gegevens bekijken en je transacties veilig en efficiënt beheren, waar je ook bent.