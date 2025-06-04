us
Hypotheekcalculator

Schat je maandelijkse hypotheekbetalingen en plan je woningaankoop in de Verenigde Staten met de hypotheekcalculator van Xe. Voer de woningprijs, aanbetaling, looptijd van de lening en de rente in om je maandelijkse betaling te zien.

Gebruik de hypotheekrentecalculator van Xe

Kies je land

Selecteer het land waarin je een woning wilt kopen om nauwkeurige hypotheekberekeningen te krijgen op basis van lokale rentes.

Voer de huizenprijs in

Voeg uw woningprijs toe om ons te helpen uw leningbedrag te berekenen en uw maandelijkse betalingen te schatten.

Aanbetaling toevoegen

Voer het bedrag in dat je wilt betalen. Dit bepaalt de omvang van je lening en de maandelijkse betalingen.

Kies een leentermijn

Kies de looptijd van je hypotheek om je maandelijkse betalingen en totale rente in de tijd te bepalen.

Invoerrente

Voer de geschatte rente in die je verwacht te ontvangen. Dit beïnvloedt het totale bedrag aan rente die in de loop van de tijd wordt betaald.

Kies verzendvaluta

Selecteer de valuta waarin je wilt betalen om je maandelijkse hypotheekkosten in realtime om te rekenen.

Uitgaven meegerekend in hypotheekkosten

Huizenprijs: Dit is het totale bedrag dat je voor een huis betaalt. De woningprijs heeft direct invloed op je leenbedrag, maandelijkse hypotheekbetalingen en totale kosten. Houd bij het kiezen van een huis rekening met andere uitgaven zoals onroerendgoedbelasting, opstalverzekering en afsluitkosten om binnen je budget te blijven.

Aanbetaling: Bij het kopen van een huis moet je vooraf een percentage van de totale woningprijs betalen, ook wel een aanbetaling genoemd. Een hogere aanbetaling verlaagt je leningbedrag en verlaagt de maandelijkse betalingen, terwijl een kleinere aanbetaling deze kosten verhoogt.

Rentevoet: Een rentepercentage is het percentage van het leenbedrag dat de geldverstrekker u in rekening brengt voor het lenen, wat beïnvloedt hoeveel u elke maand betaalt. Een lagere rente verlaagt je totale leningkosten, terwijl een hogere rente deze verhoogt. Rentetarieven kunnen gedurende de looptijd van de lening vast worden of variabel zijn.

Leentermijn: De looptijd van de lening is de tijd die nodig is om de hypotheek af te lossen. Een kortere looptijd, zoals 15 jaar, heeft hogere maandelijkse betalingen maar minder rente in totaal. Een langere looptijd, zoals 30 jaar, verlaagt echter de hypotheeklasten en verhoogt de totale rentekosten.

Grondbelasting: Onroerendgoedbelasting is een overheidsbelasting gebaseerd op de waarde van uw huis en uw belastingtarief. Het helpt bij het financieren van lokale scholen, wegonderhoud, openbare infrastructuur en hulpdiensten. U betaalt deze belasting jaarlijks of als onderdeel van uw maandelijkse hypotheekbetaling.

Opstalverzekering: Opstalverzekering is een polis die u beschermt tegen financiële verliezen door schade, diefstal of aansprakelijkheidsclaims. De meeste geldverstrekkers vereisen dit om ervoor te zorgen dat je je huis kunt repareren of vervangen als er een onvoorspelbare gebeurtenis plaatsvindt.

PMI: Particuliere hypotheekverzekering wordt toegevoegd aan uw maandelijkse betaling als u minder dan 20% aanbetaalt bij de aankoop van een huis. Dit beschermt de geldverstrekker als u uw lening niet kunt terugbetalen. Zodra je genoeg overwaarde hebt opgebouwd, kun je de particuliere hypotheekverzekering verwijderen.

VvE: Huiseigenaren die in woonwijken wonen, zoals een buurt, appartementencomplex of rijtjeshuis, betalen maandelijks of jaarlijks bijdragen aan de Vereniging van Huiseigenaren. Dit betaalt doorgaans voorzieningen, onderhoud en andere gemeenschapsdiensten. Vergoedingen en regels verschillen per gemeenschap.

Afsluitkosten: Afsluitkosten zijn vooraf betaalde kosten die u betaalt bij het afronden van een woningaankoop. Deze bedragen meestal tussen de 2% en 5% van de totale woningprijs en omvatten geldverstrekkersvergoedingen, titelverzekering, taxatiekosten en belastingen. Deze kosten zijn de laatste stap bij het kopen van een huis en moeten bij de overdracht worden verschuldigd.



Hypotheekbetalingsformule

Deze formule helpt u uw maandelijkse hypotheekbetaling te bepalen op basis van alleen het leenbedrag en de rente. Het bevat geen extra kosten zoals onroerendgoedbelasting, opstalverzekering of kosten die uw totale maandelijkse betaling kunnen verhogen.

Bereken handmatig uw maandelijkse hypotheekbetalingen met deze formule:

Hier is de overzicht:

M = Maandelijkse betaling:
Dit iswaar je voor aan het oplossen bent. Om te beginnen, verzamel je gegevens over de lening. Deze factoren bepalen hoeveel je elke maand betaalt.

P = Hoofdsom:
Dit ishet leningsaldo, oftewel het totale bedrag dat u nog op uw hypotheek verschuldigd bent. Je leningsaldo heeft direct invloed op je maandelijkse betaling, rentekosten en overwaarde van je huis. Je bouwt meer eigendom op je eigendom naarmate het saldo afneemt.

r = Maandelijkse rente:
Dehypotheekrente is een jaarlijks tarief dat maandelijks gedurende het jaar wordt betaald. Om het maandelijkse rentepercentage te vinden, deel je het jaarlijkse percentage door het aantal maanden per jaar. Als je jaarlijkse rente bijvoorbeeld 5% is, zou dit eruitzien als 0,05/12 = 0,004167.

n = Aantal betalingen:
Dit ishet totale aantal betalingen dat je gedurende de looptijd van je lening zult doen. Om het totale bedrag te vinden, vermenigvuldigt u de looptijd van uw lening in jaren met 12. Als je leentermijn bijvoorbeeld 30 jaar is, zou dit eruitzien als 30x12 = 360. Dit betekent dat u in totaal 360 betalingen doet gedurende uw looptijd.

Home loan types for the United States

Veelvoorkomende soorten leningen

Conventionele lening: Dit is een conformerende lening die wordt gedekt door particuliere kredietverstrekkers die een goede kredietscore en een aanbetaling van 3% tot 5% vereisen. Als je minder dan 20% aanbetaalt, is een particuliere hypotheekverzekering verplicht.

FHA-lening: Een FHA-lening helpt starters of mensen met een lagere kredietscore. Het vereist een minimale aanbetaling van 3,5% en verplichte hypotheekverzekering, wat de leenkosten verhoogt.

VA-lening: VA-leningen zijn beschikbaar voor veteranen, actieve dienstdoenden en sommige echtgenoten, gedekt door het Department of Veterans Affairs. Er is geen aanbetaling of PMI voor nodig, maar kopers moeten wel een financieringsvergoeding betalen.

USDA-lening: Een USDA-lening is een door de overheid gesteunde lening die beschikbaar is voor kopers die een huis kopen in landelijke of voorstedelijke gebieden. Er is geen aanbetaling nodig, maar het heeft wel inkomenslimieten en vereist PMI.

Jumbo-hypotheken: Jumbo-leningen overschrijden de standaardlimieten en vereisen een hogere kredietscore, hogere aanbetalingen en strengere voorwaarden.

Aanvullende leningvoorwaarden

Leentermijn: Dit verwijst naar de periode waarin je de volledige lening moet terugbetalen, meestal 15, 20 of 30 jaar. Kortere looptijden hebben lagere rentetarieven maar hogere maandelijkse betalingen, terwijl langere termijnen lagere maandelijkse betalingen hebben met hogere totale rente.

Vaste rente versus variabel tarief: Een hypotheek met vaste rente blijft gedurende de hele looptijd hetzelfde rentepercentage en biedt voorspelbare betalingen. Een hypotheek met variabele rente (ARM) begint met een vaste rente en verandert vervolgens op basis van de marktomstandigheden, waardoor de betalingen stijgen of dalen.

Conforme leningen versus niet-conforme leningen: Conforme leningen voldoen aan richtlijnen die zijn vastgesteld door Fannie Mae of Freddie Mac. Niet-conforme leningen voldoen niet aan deze normen en vereisen een hogere kredietscore, grotere aanbetalingen en strengere financiële vereisten.

Hoe bepaal je een woningprijs die je je kunt veroorloven

Een veelgebruikte manier om de kosten van een huis dat je je kunt veroorloven te schatten, is door de 28/36-regel te gebruiken. Deze richtlijn suggereert dat niet meer dan 28% van je bruto maandinkomen wordt gebruikt voor woonlasten, zoals je hypotheek, onroerendgoedbelasting en verzekering. Ondertussen moeten je totale maandelijkse schuldbetalingen, inclusief autoleningen, studieleningen en creditcards, onder de 36% van je inkomen blijven.

28/36-methode

Alex verdient $6.000 per maand vóór belastingen. Volgens de 28%-regel zou zijn hypotheekbetaling, inclusief belastingen en verzekeringen, $1.680 moeten bedragen. Met nog eens $800 aan maandelijkse studie- en autobetalingen bedraagt zijn totale schuld $2.480, waarmee hij de limiet van 36% overschrijdt. Alex zal zijn huisbudget moeten aanpassen of wat schulden moeten afbetalen voordat hij koopt.

Andere betaalbaarheidsregels

De 28/36-regel is slechts één benadering. Geldverstrekkers houden ook rekening met je schuld-inkomensverhouding (DTI), die je totale maandelijkse schuld meet ten opzichte van je inkomen. Daarnaast beïnvloeden factoren als je kredietscore, spaargeld voor een aanbetaling en levensstijlkosten wat je comfortabel kunt betalen.

Volgende stappen na het berekenen van uw hypotheekbetaling

Nadat u uw hypotheekbetalingen heeft geschat, volgt u deze stappen om verder te gaan met uw woningaankoop.

Stap 1: Zoek een geldverstrekker. Vergelijk leenopties, rentetarieven en kosten om de geldverstrekker te kiezen die het beste bij jou past.

Stap 2: Word vooraf gekwalificeerd voor een hypotheek. Dien uw basisgegevens in om een schatting te krijgen van hoeveel u zich kunt veroorloven.

Stap 3: Begin met het zoeken naar een huis en doe een bod. Zodra je een huis hebt gevonden, doe dan een bod en onderhandel je met de verkoper over de beste deal.

Stap 4: Zodra je aanbod is geaccepteerd, kun je formeel een lening aanvragen. Dien de benodigde documenten in en voltooi het goedkeuringsproces.

Stap 5: Voltooi het koopproces door je aanbetaling te doen en de aankoop af te ronden.

Veelgestelde vragen - Xe hypotheekcalculator Verenigde Staten