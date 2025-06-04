- Home
Vereenvoudig betalingen in je platform
Ontgrendel de kracht van Xe in je platform om te vereenvoudigen hoe je bedrijf betalingen doet via onze flexibele betalings-API, embedded ERP-oplossingen en wereldwijd bekende valutadatatools.
Vertrouwd door bedrijven wereldwijd
Vereenvoudigde wereldwijde betalingen
Lever naadloze, grensoverschrijdende betalingen binnen de klantreis. Met onze moderne en flexibele API kunt u de wereldwijde betalingen van Xe direct integreren in elk platform waarop uw financiële team vertrouwt, zodat u leveranciers en personeel met één druk op de knop kunt betalen.
Naadloos betalingsproces
Xe maakt een naadloze, veilige betalingsworkflow mogelijk binnen je eigen platform. Geen bestandsexporten meer of inloggen op externe portalen. En omdat het voor het bedrijfsleven is gebouwd, bevat het slimme functies zoals ingebouwde validatie en compliance-controles die fouten opsporen voordat ze je iets kosten.
Verbeterde data en rapportage
Automatiseer rapportages, verbeter de nauwkeurigheid en verwijder handmatig werk uit je financiële systemen met Xe's wereldwijde betalingen en live valutadatafeeds die in je platform zijn ingeboord.
Why businesses choose Xe
Geen logge portalen meer
Vervang verouderde, logge portals door een schone, intuïtieve interface, waarbij alles wat je nodig hebt op één plek is gevonden.
Vertrouwen in elke transactie
Uw fondsen worden beschermd door gereguleerde beschermingen, topniveau financiële partners en bedrijfsbeveiliging, zodat u met vertrouwen geld kunt verplaatsen.
Ondersteund door kracht en stabiliteit
Xe maakt deel uit van Euronet, een aan de NASDAQ genoteerd investment grade bedrijf, opgebouwd met bankwaardige beveiliging, compliance en corporate governance.
Ondersteuning bij de opzet en daarbuiten
Xe geeft je toegang tot toegewijde technische ondersteuning en experts in betalingen, zodat je snel kunt opzetten en eventuele problemen gemakkelijk kunt oplossen, wanneer ze zich voordoen.
Oplossingen gebouwd voor wereldwijde ondernemingen
Boekhoudplatforms
Xe integreert naadloos in toonaangevende boekhoudkundige en ERP-systemen zoals Microsoft Dynamics 365 en Sage Intacct, waardoor gebruikers toegang krijgen tot wereldwijde betalingen vanuit de tools die ze al gebruiken. En met onze flexibele API kan elk crediteurenplatform dezelfde gestroomlijnde ervaring bieden. Geen bestandsexporten, geen portalen, alleen snelle, naadloze en veilige betalingen.
