Wij helpen bedrijven van alle groottes hun doelen te bereiken door internationale betalingen te vereenvoudigen. Door de Payments API van Xe direct in je platform te integreren, kun je betalingen naar meer dan 220 landen sturen, bankkosten besparen en profiteren van concurrerende wisselkoersen.



Voor je klanten en partners is het een uitstekende manier om de omzet te verhogen door internationale betalingsopties op je platform aan te bieden.