Bedrijven van alle omvang versterken
Een Payments API voor wereldwijde transacties
Integreer de Payments API van Xe direct in je platform voor veilige en efficiënte internationale betalingen. Als toonaangevende betaal-API-oplossing voor bedrijven vereenvoudigt onze API grensoverschrijdende transacties, waardoor u tijd en geld bespaart.
Vertrouwd door wereldwijde leiders in de industrie
Sluit je aan bij bedrijven wereldwijd die op Xe vertrouwen voor veilige, snelle en betrouwbare geldovermakingen.
Stuur geld naar 220+ landen met de API van Xe
Wij helpen bedrijven van alle groottes hun doelen te bereiken door internationale betalingen te vereenvoudigen. Door de Payments API van Xe direct in je platform te integreren, kun je betalingen naar meer dan 220 landen sturen, bankkosten besparen en profiteren van concurrerende wisselkoersen.
Voor je klanten en partners is het een uitstekende manier om de omzet te verhogen door internationale betalingsopties op je platform aan te bieden.
Eenvoudige integratie voor ontwikkelaars
Wij bieden de tools en middelen om het voor uw team eenvoudig te maken de Xe Payments API te integreren.
Sandbox-omgeving
Onze sandboxomgeving stelt je in staat integraties te testen zonder dat je live data of banksystemen beïnvloedt.
Ontwikkelaars-API-documentatie
Onze API-documentatie bevat gemakkelijk te volgen instructies en codevoorbeelden om de implementatie van ontwikkelaars te stroomlijnen.
Klantenondersteuning
Zodra je klaar bent, wijzen we je een accountmanager toe die je helpt met eventuele vragen.
Fintech-, e-commerce- en reisindustrieën
Voordelen van betalings-API's voor uw bedrijf
Geld sturen naar 220+ landen: Schakel wereldwijde betalingen direct vanaf je platform in, wat gemak biedt voor zowel jou als je klanten.
Naadloze integratie: Integreer eenvoudig onze Payments API in je platform om oplossingen te bouwen die ervoor zorgen dat je klanten terugkeren.
Concurrerende wisselkoersen: Maak gebruik van onze concurrerende tarieven om geld om te zetten wanneer uw bedrijf dat nodig heeft.
Extra inkomsten: Ontgrendel kansen met internationale betaalopties.
Een krachtige API om je betalingen te automatiseren
Nauwkeurige transacties: Houd uw klanten tevreden met snelle, veilige en foutloze transacties die de risico's van handmatige afhandeling elimineren.
Facturatieautomatisering: Vereenvoudig het beheer van buitenlandse facturen met geautomatiseerde factuurcreatie, verzending, betalingsverwerking en tracking.
Directe bankuitbetalingen: Stuur geld rechtstreeks naar de bankrekeningen van je leverancier voor snelle, probleemloze zakelijke betalingen.
Hoe begin je met Payments API
Vereenvoudig uw wereldwijde betalingsprocessen in vier eenvoudige stappen:
Maak een account aan
Neem contact met ons op om je Xe Sandbox-account aan te maken en onze verschillende oplossingen te bekijken.
Test en integreer
Gebruik onze uitgebreide documentatie om Payments API direct in je producten te testen en te integreren.
Verifieer en ga live
Bekijk je integratie om zeker te zijn dat het soepel werkt en je klaar bent om te lanceren!
Betalingen verwerken
Eenmaal live automatiseert onze API transacties, waardoor je tijd bespaart en de handmatige werklast vermindert.
Gebouwd voor schaalbaarheid en betrouwbaarheid
Ontdek waarom Xe's Payments API de beste keuze is voor je wereldwijde zakelijke overboekingen:
Schaalbare
Ons RESTful API-ontwerp ondersteunt efficiënte ontwikkeling, testen en opschaling naarmate uw bedrijf groeit.
Veilig
Toonaangevende encryptie- en beveiligingspraktijken zorgen ervoor dat uw transacties en gegevens beschermd zijn.
Betrouwbaar
Ondersteund door 30+ jaar ervaring in internationale betalingen, levert Xe nauwkeurige, betrouwbare en resultaat.
Neem contact op met onze API-experts
Neem vandaag nog contact met ons op om uw specifieke behoeften te bespreken. Met de Payments API van Xe kunt u wereldwijde betalingsverwerking stroomlijnen, kosten verlagen en uw klanten een naadloze ervaring bieden.
Vragen over betalings-API's
De Payments API van Xe helpt bedrijven internationale betalingsmogelijkheden direct te integreren in hun eigen platform. Het stelt jou en je klanten in staat om realtime wereldwijde transacties te doen met concurrerende wisselkoersen en betrouwbare verwerking.
Ja. Om het integratieproces eenvoudig te maken, bieden wij tools en bronnen zoals:
Volledige API-documentatie met codevoorbeelden
Een sandboxomgeving voor veilig testen
Speciale accountmanagerondersteuning
Om de Payments API van Xe te integreren, volg je deze vier eenvoudige stappen:
Maak een Xe-account aan en vraag om toegang tot de sandbox.
Gebruik de documentatie om de API te testen en te integreren.
Voltooi de verificatie en ga live.
Begin met het verwerken van geautomatiseerde wereldwijde betalingen!
Payments API is ontworpen om mee te schalen met je bedrijf naarmate het groeit. Of je nu een startup bent of een onderneming, Payments API ondersteunt transacties met een groot volume zonder in te leveren op de prestaties.
Ja. De Payments API van Xe ondersteunt factuurautomatisering zodat je facturen efficiënt kunt maken, verzenden, verwerken en volgen, allemaal binnen je systeem.
Om met iemand te spreken over de prijsstelling, neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw behoeften het beste kunnen ondersteunen. Een lid van het Xe-team zal contact met je opnemen om het plan te vinden dat aansluit bij je bedrijfsdoelen.
Voor hulp bij de integratie kunt u contact opnemen met uw toegewijde accountmanager. Zij kunnen je gespecialiseerde hulp bieden bij het opzetten of bij andere vragen die je hebt.