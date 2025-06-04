  1. Home
De vertrouwde API voor valutagegevens

Met 30+ jaar ervaring in valuta en valuta biedt onze Currency Data API realtime, nauwkeurige en betrouwbare valutawisselgegevens voor honderden wereldwijde valuta. Onze tarieven worden rechtstreeks verkregen van financiële dataproviders en centrale banken.

Realtime, nauwkeurige en betrouwbare gegevens voor 220+ wereldvaluta's

Xe's Currency Data API is geïntegreerd met meer dan 100 zeer gerenommeerde wereldwijde bronnen. Dit stelt ons in staat de meest accurate en actuele gegevens te bieden. We detecteren en filteren dynamisch eventuele fouten, zodat je een currency API en data krijgt waarop je kunt vertrouwen.

Eenvoudige en snelle implementatie

Onze Currency Data API is gebouwd voor ontwikkelaars. We maken het eenvoudig om in te sluiten op uw bestaande software. Je ontvangt SDK's voor Java, NodeJS, PHP en Python.

Valutaconversie-instrumenten en -koersen

Krijg meer dan alleen live data. XECD biedt historische rentes, maandgemiddelden, valutavolatiliteit en de mogelijkheid om aanpasbare marges op de rentes toe te voegen.

220+ valuta's, metalen en cryptovaluta's

Onze Currency Data API biedt honderden wereldwijde valuta's, edelmetalen, geselecteerde cryptocurrencies en nauwkeurige centrale bankkoersen.

Nauwkeurige, betrouwbare en actuele tarieven

Bekijk bijgewerkte snelheden tot wel elke 60 seconden. Met onze currency blender zorgt Xe ervoor dat onze Currency Data API de meest nauwkeurige wereldwijde tarieven heeft.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Een krachtige en schaalbare Currency Data API

De Currency Data API van Xe wordt door duizenden bedrijven gebruikt, van MKB's tot Fortune 500-bedrijven in alle sectoren. Met onze FX-valutaconverter-API krijg je gegarandeerde beschikbaarheid, schaalbare volumes en antwoorden binnen milliseconden. Integreer het eenvoudig met je huidige software, waaronder Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP en meer.

XE Extensive API Documentation

Uitgebreide API-documentatie

Onze gedetailleerde currency API-documentatie zit vol met eenvoudige instructies en codevoorbeelden voor een eenvoudige implementatie.

Niet-technische Quick Start Guide - Test onze API uit met je gratis proefperiode

Technische Specificatie PDF - Krachtige JSON API gebouwd voor ontwikkelaars

Xe Currency Data Swagger - Toegang tot de client- en server-side SDK

Onze API GitHub Repository - Haal het meeste uit onze currency data API

Kies je pakket

De Currency Data API van Xe biedt betrouwbare wisselkoersen voor uw zakelijke behoeften. Selecteer de frequentie van tariefupdates en het aantal API-tariefverzoeken per maand.

Als de onderstaande plannen niet aan uw wensen voldoen, neem dan contact met ons op.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Werk met ons samen

We zijn op zoek naar softwareleveranciers, IT-professionals en verwijzingspartners om met ons samen te werken en onze API te benutten om innovatieve producten en diensten te creëren.

De samenwerking met Xe Currency Data biedt een robuuste infrastructuur, een goed gedocumenteerde API, herverdelingsmogelijkheden, co-branding en mogelijkheden voor verwijzingsprogramma's.

ISV's

Onze API is een uitstekende oplossing voor onafhankelijke softwareleveranciers die valutawisselkoersgegevens in producten willen integreren. Gebruik XECD om toegang te krijgen tot live tarieven, historische gegevens en meer. Dit verbetert uw producten en biedt meer waarde aan uw klanten.

IT Professional Services

XECD is eenvoudig te gebruiken, maar sommige bedrijven hebben mogelijk hulp nodig bij integratie, aanpassing en andere technische aspecten. Door met ons samen te werken, kunt u uw klanten een allesomvattende oplossing bieden die onze API en uw expertise omvat.

Verwijzingen

Doe mee aan ons verwijzingsprogramma voor extra inkomstenmogelijkheden. Verdien een commissie op elke succesvolle verwijzing die je naar ons stuurt. We bieden ook co-brandingmogelijkheden, waarmee je onze producten en diensten onder jouw merk kunt promoten.

Integreer Xe's Currency Data API

Bij Xe zetten we ons in om kwalitatieve ondersteuning te bieden. We zijn blij om een Currency Data API-pakket aan te passen aan de unieke gebruikssituatie van uw bedrijf. Als u geïnteresseerd bent in een samenwerking met Xe, stuur ons dan een berichtje.

Voor meer informatie, bezoek onze FAQ-pagina.

Veelgestelde vragen

Xe is altijd op zoek naar nieuwe ideeën over hoe we onze wereldwijd vertrouwde valutadata kunnen delen. Nog steeds hulp nodig? Bel ons: +1 416 214-5606 - Optie 1

 
 
 
 
 

Valutagegevens-API

Xe's Currency Data API is een ontwikkelaarvriendelijke tool die realtime, nauwkeurige wisselkoersgegevens biedt voor 220+ valuta's uit meer dan 100+ wereldwijde bronnen. Implementeer XECD om toegang te krijgen tot historische rentes, maandelijkse gemiddelden en valutavolatiliteit.

Onze Currency Data API is een API waarop u kunt vertrouwen, die rentes verzamelt van meer dan 100 financiële bronnen en centrale banken. We detecteren en filteren eventuele fouten eruit, en werken de wisselkoersgegevens tot wel elke 60 seconden bij voor de meest actuele informatie.

Extra functies kunnen variëren afhankelijk van je pakket. Alle XECD API's hebben:

  • Realtime en historische wisselkoersen

  • Maandelijkse gemiddelden

  • Valutavolatiliteitsgegevens

  • Tijdframe-queries

  • Aanpasbare marge- en prijsfuncties

Om het integratieproces zo eenvoudig mogelijk te maken, biedt Xe SDK's in Java, NodeJS, PHP en Python. We bieden ook uitgebreide API-documentatie zoals een niet-technische snelstartgids, een technische specificatie-PDF en een GitHub-repository.

De API van Xe is schaalbaar en kan worden geïntegreerd met platforms zoals Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP en meer. Afhankelijk van je pakket werkt de Currency Data API met ERP's, CRM's en SaaS-applicaties.

Ja! Xe biedt een gratis proefperiode aan, zodat je de mogelijkheden van de API kunt verkennen en kunt zien hoe deze past in jouw softwareomgeving. Probeer het zelf eens, zonder binding, voordat je een pakket kiest.