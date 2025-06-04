- Home
- Xe Business ERP-systeemintegratie en wereldwijde betalingsoplossing - Xe
ERP-integratie naadloos gemaakt
ERP-integratie voor wereldwijde betalingen
Zeg vaarwel tegen het jongleren met meerdere platforms om je binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen uit te voeren. Ons eenvoudige platform stelt je in staat om snelle wereldwijde betalingen te sturen naar 190+ landen in 130+ valuta. Beheer je FX-exposure en behoeften direct vanuit je ERP-systeem.
Ontdek ERP-webinars en klantverhalen
Webinars
Leer hoe onze embedded betalingen werken, verken best practices voor financiële teams en ontdek de nieuwste technologieën om het volledige potentieel van uw ERP-systeem te benutten — allemaal wanneer het u uitkomt.
Klantverhalen
Lees echte klantverhalen om te zien hoe bedrijven Xe's embedded payments- en FX-oplossingen in hun ERP-oplossingen hebben geïmplementeerd om hun crediteurenproces te stroomlijnen.
Eenvoudige ERP-integraties
Onze ERP-oplossing stelt u in staat om de kosten van medewerkers en leveranciers wereldwijd te beheren, volgen en betalen. Laat bestandsoverdrachten en handmatige boekhoudboekingen in het verleden liggen, want Xe stroomlijnt je boekhoudproces.
Realtime FX-tracking
Met realtime afstemming van uw crediteuren is uw winst/verliesrapportage nog nooit eenvoudiger of nauwkeuriger geweest. Bovendien wordt elke betaling die via Xe wordt uitgevoerd gesynchroniseerd en geplaatst voor realtime afstemming - dus alles wordt verantwoord gehouden waar het echt telt.
De kracht van data
Leg realtime wisselkoersen vast op het moment van transactie en maak gebruik van directe winst/verliesanalyses om je FX-risico in de gaten te houden, en heb er vertrouwen in dat je weet waar je aan begint voordat je uitvoert.
De wereldwijde vertrouwde valutaautoriteit sinds 1993
Met 30 jaar ervaring in het leveren van nauwkeurige valutagegevens en het verwerken van grensoverschrijdende zakelijke betalingen, is Xe de wereldleider in internationale betalingen.
Expertise in valutawissel en ERP
Met meer dan $14,5 miljard+ die in 2021 grensoverschrijdend is overgezet, beschikken wij over de kennis en expertise om uw unieke bedrijf te ondersteunen.
Snelle en veilige zakelijke betalingen
Xe's razendsnelle betaalnetwerkkanalen hebben verbindingen met meer dan 200+ landen wereldwijd.
Vertrouwd door miljoenen voor valutagegevens
Met 280 miljoen+ bezoekers aan Xe zijn wij de vertrouwde autoriteit ter wereld op het gebied van valutawisseldata en wereldwijde betalingen.
Duizenden bedrijven gebruiken Xe
Wij bieden expertise aan meer dan 18.000 wereldwijde zakelijke gebruikers om hen te helpen hun unieke bedrijfsdoelen te bereiken.
Waarom kiest u Xe voor uw bedrijf?
Met bijna 30 jaar expertise op het gebied van valuta, transparante tarieven en een efficiënt online platform, maken wij het gemakkelijk om internationale geldtransfers te beheren en te versturen.
Wij zijn een autoriteit op het gebied van valuta
Er is een reden waarom Xe elk jaar wordt bezocht door meer dan 275 miljoen mensen. Wij bieden nauwkeurige tarieven en handige zakelijke oplossingen die zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring.
Veiligheid
Wij zijn onderdeel van de Euronet-familie en onze klanten vertrouwen op ons voor de veilige verwerking van meer dan $ 115 miljard aan internationale transacties per jaar. Jouw veiligheid is onze prioriteit.
Concurrerende tarieven
Ons team houdt de markt dag en nacht voor u in de gaten. Gebruik onze wisselkoerscalculator en ontvang updates als uw beoogde koers wordt bereikt.
Geen onverwachte kosten
Wij zien het als onze taak om uw bottom line te beschermen. Neem weloverwogende beslissingen zonder minimale overboekingsbedrag en vrijwel zonder kosten.
Bent u geïnteresseerd in maatwerkoplossingen voor uw bedrijf?
Ons ervaren team staat klaar om de unieke behoeften van uw bedrijf te bespreken. Als u geïnteresseerd bent in een samenwerking met Xe, stuur ons dan een berichtje. Eén van onze internationale bedrijfsexperts helpt u graag verder.
Begin als partner met Xe (ERP)
Deel je interesse om bedrijfspartner te worden met Xe, en wij passen een oplossing op voor jouw zakelijke behoeften. Vul het onderstaande formulier in, en ons samenwerkingsteam neemt binnenkort contact met u op.
Vragen over de ERP-integraties van Xe
De ERP-oplossing van Xe helpt bedrijven internationale betalingen direct vanaf hun ERP-platform te beheren. Automatiseer wereldwijde transacties, crediteuren- en afstemmingstaken in 190+ landen en 130+ valuta's.
Xe integreert momenteel met populaire ERP-platforms zoals Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance en Sage Intacct.
Xe helpt uw bedrijf om de noodzaak van meerdere platforms of handmatige bestandsoverdrachten te elimineren. Krijg toegang tot realtime FX-tracking, winst/verliesrapportage en verhoogde efficiëntie met onze ERP-oplossingen.
De ERP-integraties van Xe vereenvoudigen en stroomlijnen de bedrijfsvoering zoals het bijhouden van wereldwijde uitgaven, winst/verliesrapportage en het uploaden van bestanden.
Gestroomlijnde processen voor crediteurenadministratie
Live transactietracking
Vermindering van handmatige gegevensinvoer
Verbeterd FX-risicobeheer