ERP-betalingswebinars
Leer de crediteurenadministratie stroomlijnen met ingebouwde betalingsmogelijkheden en FX-oplossingen voor ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Ontdek de kracht van embedded payments
Leer hoe je leveranciersbetalingen stroomlijnt in Microsoft Dynamics 365 Business Central met de embedded betalingsoplossing van Xe. Stroomlijnen workflows, profiteer van realtime bankvalidatie en maak gebruik van geautomatiseerde rapportages voor meer efficiëntie.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatiseer je factuurproces en betalingen
Ontdek hoe je facturenverwerking kunt automatiseren met OCR en vervolgens de betalingen kunt verwerken, allemaal binnen Dynamics 365 Finance. Bekijk live demo's van Xe en Microsoft-experts die je laten zien hoe je je workflow voor crediteuren optimaliseert.
Wilt u onze ERP-oplossing in actie zien?
Stroomlijnen uw operaties en vereenvoudig wereldwijde betalingen met de ERP-oplossing van Xe. Ervaar uit eerste hand hoe onze ingebouwde betaaltechnologie naadloos integreert in uw ERP-systeem, wat de efficiëntie verhoogt en u tijd bespaart. Klaar om je bedrijf te transformeren?