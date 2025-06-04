Ontdek hoe UltraSource, een leverancier van apparatuur uit Kansas, zijn Crediteuren-proces heeft getransformeerd door Xe Global Business Payments te integreren in Microsoft Dynamics 365 Finance. Deze automatisering elimineerde handmatige taken, stroomlijnde betalingen aan leveranciers en stelde het bedrijf in staat zich te richten op strategische groei, allemaal onder leiding van hun vooruitstrevende CFO, Rob Mogren.