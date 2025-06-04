- Home
ERP-klantverhalen
Bekijk hoe klanten hun uitdagingen hebben opgelost en tijd hebben bespaard met Xe's embedded betaaloplossingen voor ERP's.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Ontdek hoe UltraSource, een leverancier van apparatuur uit Kansas, zijn Crediteuren-proces heeft getransformeerd door Xe Global Business Payments te integreren in Microsoft Dynamics 365 Finance. Deze automatisering elimineerde handmatige taken, stroomlijnde betalingen aan leveranciers en stelde het bedrijf in staat zich te richten op strategische groei, allemaal onder leiding van hun vooruitstrevende CFO, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, een wereldwijde softwareleverancier, verbeterde zijn Accounts Crediteuren-proces door de betalingsoplossing van Xe.com te integreren in Microsoft Dynamics 365 Finance. Deze automatisering stroomlijnde zowel binnenlandse als internationale betalingen, verminderde handmatige fouten en verhoogde de operationele efficiëntie, waardoor CFO Richard English en zijn team betalingen veilig konden beheren binnen hun ERP-systeem.
Atlas Parels – D365 Business Central
Atlas Pearls, een grote producent van Zuidzeeparels, moderniseerde zijn Crediteurenadministratie met Xe Global Business Payments, geïntegreerd in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Onder leiding van Financial Controller Rebecca McKeating verbeterde de automatisering de betalingsefficiëntie, verving handmatige workflows en stelde het bedrijf in staat om groei en innovatie te prioriteren.
Wilt u onze ERP-oplossing in actie zien?
Stroomlijnen uw operaties en vereenvoudig wereldwijde betalingen met de ERP-oplossing van Xe. Ervaar uit eerste hand hoe onze ingebouwde betaaltechnologie naadloos integreert in uw ERP-systeem, wat de efficiëntie verhoogt en u tijd bespaart. Klaar om je bedrijf te transformeren?