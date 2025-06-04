Een routeringsnummer is een 9-cijferige code die een Amerikaanse bank of kredietvereniging identificeert. Het wordt ook wel een ABA-nummer of routing transit number (RTN) genoemd en stuurt ACH-overschrijvingen, binnenlandse overboekingen en verwerking van cheques naar de juiste instelling en locatie. Gebruik altijd het juiste routeringsnummer om vertraagde overboekingen te voorkomen.