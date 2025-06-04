Wat is een routeringsnummer?
Een routeringsnummer is een 9-cijferige code die een Amerikaanse bank of kredietvereniging identificeert. Het wordt ook wel een ABA-nummer of routing transit number (RTN) genoemd en stuurt ACH-overschrijvingen, binnenlandse overboekingen en verwerking van cheques naar de juiste instelling en locatie. Gebruik altijd het juiste routeringsnummer om vertraagde overboekingen te voorkomen.
Formaat voor routeringsnummers
Elk Amerikaans routeringsnummer (ABA/RTN) bestaat uit 9 cijfers:
Regio / Federaal arrondissement (AAAA): Identificeert het federale district en het verwerkingsgebied voor uw bank.
ABA-instellingsidentificatie (BBBB): Identificeert uw specifieke bank in dat district, zoals een bank-ID.
Controlecijfer (C): Een laatste "wiskundecontrole"-cijfer dat helpt bij het opsporen van typefouten of verkeerde invoer.
Voorbeeld van een routingnummer
Routeringsnummer versus rekeningnummer
Deze getallen werken samen, maar doen verschillende taken. Uw routeringsnummer is een 9-cijferige code die uw bank identificeert en ACH-betalingen, binnenlandse overschrijvingen en cheques routeert. Uw rekeningnummer is een 8-12-cijferige code voor uw individuele rekening. U vindt beide op een papieren cheque: het routeringsnummer staat linksonder op de eerste plaats, gevolgd door het rekeningnummer.
Routingnummers versus SWIFT/BIC-codes versus IBAN's
Voor betalingen zijn de gegevens die u nodig heeft, afhankelijk van waar het geld naartoe gaat.
Routeringsnummers (alleen VS)
Een 9-cijferige code voor Amerikaanse banken die betalingen, waaronder directe storting, overschrijvingen en cheques, veilig routeert.
SWIFT/BIC-codes (internationaal)
Een code van 8-11 tekens voor niet-Amerikaanse banken die internationale betalingen veilig naar de juiste plek leiden.
IBAN (internationaal rekeningnummer)
Een landspecifiek rekeningnummer dat buiten de VS wordt gebruikt om betalingen naar de juiste rekening in het buitenland te sturen.
Veelgestelde vragen
Een routeringsnummer (ABA) is een negencijferige code die een Amerikaanse bank of kredietvereniging identificeert voor binnenlandse betalingen zoals ACH-overschrijvingen en overschrijvingen.
Niet altijd. Sommige banken gebruiken één routeringsnummer voor ACH en een ander voor binnenlandse overboekingen. Gebruik het nummer dat uw bank opgeeft voor uw betaalmethode.
Nee. Routeringsnummers zijn voor binnenlandse betalingen in de VS. Gebruik voor internationale overschrijvingen een SWIFT/BIC en, indien van toepassing, een IBAN of lokale rekeningindeling.
Betalingen kunnen worden geretourneerd of vertraagd, vooral als u dagelijkse sluitingstijden mist. Controleer altijd het juiste nummer voor ACH of draad voordat u verzendt.
Disclaimer
De routeringsnummers, banknamen, adressen en andere details die hier worden weergegeven, zijn alleen bedoeld voor algemene informatie. Hoewel we ons best doen om deze pagina accuraat te houden, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, up-to-date of vrij van fouten is. Financiële instellingen kunnen hun gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, licenties of operationele integriteit van een op de lijst geplaatste bank of tussenpersoon. Opname houdt geen goedkeuring of verificatie in.
Elke overdracht of beslissing die u neemt op basis van deze informatie is op eigen risico. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de gegevens of uit de omgang met derden waarnaar hier wordt verwezen.
Bevestig alle details altijd rechtstreeks met de relevante financiële instelling voordat u een transactie initieert.
Deze disclaimer is alleen beschikbaar in het Engels. Delen van deze pagina kunnen in andere talen worden weergegeven, maar de juridische disclaimer blijft in het Engels om de nauwkeurigheid en intentie te behouden.