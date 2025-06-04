Validator voor routeringsnummers
Plak een 9-cijferig routeringsnummer om te bevestigen dat het geldig is voordat u een betaling verzendt.
Bescherm uw betaling met nauwkeurigheid
Het gebruik van het juiste routeringsnummer beschermt uw betaling tegen vertragingen, kosten en verkeerd geadresseerde fondsen. In de VS kunnen banken verschillende routeringsnummers gebruiken voor ACH en overboekingen, en sommige grote banken gebruiken staatsspecifieke nummers. Als u de verkeerde invoert, kan uw overboeking worden geweigerd of in de verkeerde bewerkingswachtrij worden geplaatst.
Formaat voor routeringsnummers
Elk Amerikaans routeringsnummer (ABA/RTN) bestaat uit 9 cijfers:
Regio / Federaal arrondissement (AAAA): Identificeert het federale district en het verwerkingsgebied voor uw bank.
ABA-instellingsidentificatie (BBBB): Identificeert uw specifieke bank in dat district, zoals een bank-ID.
Controlecijfer (C): Een laatste "wiskundecontrole"-cijfer dat helpt bij het opsporen van typefouten of verkeerde invoer.
Voorbeeld van een routingnummer
Het juiste routeringsnummer kiezen
Banken gebruiken vaak verschillende routeringsnummers voor ACH, overschrijvingen en cheques. Het nummer dat op uw cheques staat, is mogelijk niet het nummer dat u nodig heeft voor een ACH-overboeking of automatische incasso. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw bank of gebruik onze zoekfunctie voor routeringsnummers om het juiste nummer te vinden. Het gebruik van het verkeerde nummer kan vertragingen of retourzendingen veroorzaken.
Veelvoorkomende fouten
Routeringsnummers mislukken meestal vanwege een verkeerd getypt cijfer, een mismatch met een controlesom, het gebruik van een ACH-nummer wanneer een draadnummer vereist is (of vice versa), staatsspecifieke variaties bij grote banken, fusiegerelateerde wijzigingen of eenvoudige opmaak zoals spaties en streepjes. Zelfs kleine fouten kunnen u voorbij de dagelijkse sluitingstijden duwen en dagen aan een overdracht toevoegen. Het gebruik van het juiste routeringsnummer voorkomt retourzendingen, vertragingen en verkeerd gebestede fondsen.
Totaal
$0.00
Wilt u internationaal geld verzenden?
Internationale geldovermakingen met traditionele banken kunnen prijzig zijn dankzij zwakke tarieven en extra kosten. Xe helpt u te besparen met concurrerende tarieven en lage, transparante tarieven. Stuur geld naar 190+ landen in 130+ valuta's, bekijk vooraf uw totale prijs, ontvang een betrouwbare schatting van de levering en volg uw overboeking van begin tot eind.
Routingnummers versus SWIFT/BIC-codes versus IBAN's
Voor betalingen zijn de gegevens die u nodig heeft, afhankelijk van waar het geld naartoe gaat.
Routeringsnummers (alleen VS)
Een 9-cijferige code voor Amerikaanse banken die betalingen, waaronder directe storting, overschrijvingen en cheques, veilig routeert.
SWIFT/BIC-codes (internationaal)
Een code van 8-11 tekens voor niet-Amerikaanse banken die internationale betalingen veilig naar de juiste plek leiden.
IBAN (internationaal rekeningnummer)
Een landspecifiek rekeningnummer dat buiten de VS wordt gebruikt om betalingen naar de juiste rekening in het buitenland te sturen.
Veelgestelde vragen over het valideren van routeringsnummers
Een routeringsnummer, ook wel een ABA-routeringsnummer genoemd, identificeert een Amerikaanse bank of kredietvereniging voor binnenlandse betalingen. Het is negen cijfers lang en is, samen met uw rekeningnummer, vereist om ACH-overschrijvingen en veel binnenlandse overschrijvingen te verwerken.
Nee. Een routeringsnummer identificeert de bank; Een rekeningnummer identificeert uw specifieke rekening bij die bank. Je hebt meestal beide nodig om een betaling in te stellen.
Sommige instellingen gebruiken één routeringsnummer voor ACH-overschrijvingen en een apart nummer voor binnenlandse overschrijvingen, omdat de betalingen op verschillende netwerken worden verwerkt. Gebruik altijd het nummer dat uw bank opgeeft voor het betalingstype.
Grote banken wijzen vaak staatsspecifieke of regiospecifieke routeringsnummers toe om ACH-transacties efficiënt te routeren. Controleer het nummer in uw bank-app of afschrift zodat het overeenkomt met uw staat en rekeningtype.
Kijk in de mobiele app van uw bank onder 'Rekeninggegevens', op uw bankafschrift of op een papieren cheque (het routeringsnummer is de eerste negen cijfers op de MICR-regel). Als uw bank afzonderlijke ACH- en banknummers vermeldt, kiest u het nummer dat overeenkomt met uw betaling.
Nee. Routeringsnummers zijn voor binnenlandse betalingen in de VS. Voor internationale overschrijvingen gebruikt u doorgaans een SWIFT/BIC en, indien van toepassing, een IBAN- of lokale rekeningindeling. Xe ondersteunt SWIFT/BIC-zoekopdrachten en internationale betalingen.
Betalingen kunnen worden teruggestort, vertraagd tot voorbij de dagelijkse sluitingstijden of verkeerd worden doorgestuurd. Door het juiste routeringsnummer te gebruiken, voorkomt u retourzendingen, kosten en vertragingen in de verwerking.
Disclaimer
De routeringsnummers, banknamen, adressen en andere details die hier worden weergegeven, zijn alleen bedoeld voor algemene informatie. Hoewel we ons best doen om deze pagina accuraat te houden, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, up-to-date of vrij van fouten is. Financiële instellingen kunnen hun gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, licenties of operationele integriteit van een op de lijst geplaatste bank of tussenpersoon. Opname houdt geen goedkeuring of verificatie in.
Elke overdracht of beslissing die u neemt op basis van deze informatie is op eigen risico. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de gegevens of uit de omgang met derden waarnaar hier wordt verwezen.
Bevestig alle details altijd rechtstreeks met de relevante financiële instelling voordat u een transactie initieert.
Deze disclaimer is alleen beschikbaar in het Engels. Delen van deze pagina kunnen in andere talen worden weergegeven, maar de juridische disclaimer blijft in het Engels om de nauwkeurigheid en intentie te behouden.