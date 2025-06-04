Validator für Bankleitzahlen
Fügen Sie eine 9-stellige Bankleitzahl ein, um zu bestätigen, dass sie gültig ist, bevor Sie eine Zahlung senden.
Schützen Sie Ihre Zahlung mit Genauigkeit
Die Verwendung der richtigen Bankleitzahl schützt Ihre Zahlung vor Verzögerungen, Gebühren und fehlgeleiteten Geldern. In den USA können Banken unterschiedliche Routing-Nummern für ACH und Überweisungen verwenden, und einige große Banken verwenden bundesstaatenspezifische Nummern. Wenn Sie die falsche Eingabe vornehmen, kann Ihre Überweisung abgelehnt oder in die falsche Operationswarteschlange gebucht werden.
Format der Arbeitsleitzahl
Jede U.S. Routing Number (ABA/RTN) ist 9 Ziffern lang:
Region / Bundesdistrikt (AAAA): Identifiziert den Bundesdistrikt und das Bearbeitungsgebiet Ihrer Bank.
ABA-Institutionskennung (BBBB): Identifiziert Ihre spezifische Bank in diesem Bezirk, z. B. eine Bank-ID.
Prüfziffer (C): Eine abschließende "Mathe-Check"-Ziffer, die hilft, Tippfehler oder falsche Eingaben zu erkennen.
Beispiel einer Routing-Nummer
Auswahl der richtigen Bankleitzahl
Banken verwenden oft unterschiedliche Routing-Nummern für ACH, Überweisungen und Schecks. Die auf Ihren Schecks aufgedruckte Nummer ist möglicherweise nicht die Nummer, die Sie für eine ACH-Überweisung oder -Lastschrift benötigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bestätigen Sie dies mit Ihrer Bank oder verwenden Sie unsere Bankleitzahl-Suche, um die richtige Nummer zu finden. Die Verwendung der falschen Nummer kann zu Verzögerungen oder Rücksendungen führen.
Häufige Fehler
Routing-Nummern scheitern am häufigsten aufgrund einer falsch eingegebenen Ziffer, einer nicht übereinstimmenden Prüfsumme, der Verwendung einer ACH-Nummer, wenn eine Überweisungsnummer erforderlich ist (oder umgekehrt), landesspezifischer Variationen bei großen Banken, fusionsbedingter Änderungen oder einfacher Formatierungen wie Leerzeichen und Bindestriche. Selbst kleinere Fehler können dazu führen, dass Sie die täglichen Annahmeschlusszeiten überschreiten und eine Überweisung um Tage verlängern. Die Verwendung der richtigen Bankleitzahl verhindert Rücksendungen, Verzögerungen und fehlgeleitete Gelder.
Gesamt
0,00 $
Wie kann ich Geld ins Ausland überweisen?
Internationale Geldüberweisungen mit traditionellen Banken können aufgrund niedriger Zinssätze und zusätzlicher Gebühren teuer sein. Xe hilft Ihnen, mit wettbewerbsfähigen Preisen und niedrigen, transparenten Gebühren zu sparen. Senden Sie Geld in 190+ Länder in 130+ Währungen, sehen Sie Ihren Gesamtpreis im Voraus, erhalten Sie eine zuverlässige Lieferschätzung und verfolgen Sie Ihre Überweisung von Anfang bis Ende.
Routing-Nummern vs. SWIFT/BIC-Codes vs. IBANs
Für Zahlungen hängen die Details, die Sie benötigen, davon ab, wohin das Geld fließt.
Bankleitzahlen (nur USA)
Ein 9-stelliger Code für US-Banken, der Zahlungen wie Direkteinzahlungen, Überweisungen und Schecks sicher weiterleitet.
SWIFT/BIC-Codes (international)
Ein 8–11-stelliger Code für Nicht-US-Bürger Banken, die internationale Zahlungen sicher an den richtigen Ort weiterleiten.
IBAN (internationale Kontonummer)
Eine länderspezifische Kontonummer, die außerhalb der USA verwendet wird, um Zahlungen an das richtige Konto im Ausland weiterzuleiten.
Häufig gestellte Fragen zum Validator für Bankleitzahlen
Eine Bankleitzahl – auch ABA-Bankleitzahl genannt – identifiziert eine US-Bank oder Kreditgenossenschaft für Inlandszahlungen. Es ist neun Ziffern lang und wird zusammen mit Ihrer Kontonummer benötigt, um ACH-Überweisungen und viele Inlandsüberweisungen zu verarbeiten.
Nein. Eine Bankleitzahl identifiziert die Bank; Eine Kontonummer identifiziert Ihr spezifisches Konto bei dieser Bank. In der Regel benötigen Sie beides, um eine Zahlung einzurichten.
Einige Institute verwenden eine Bankleitzahl für ACH-Überweisungen und eine separate Nummer für Inlandsüberweisungen, da die Zahlungen in unterschiedlichen Netzwerken verarbeitet werden. Verwenden Sie immer die Nummer, die Ihre Bank für die Zahlungsart angegeben hat.
Große Banken vergeben häufig bundesstaaten- oder regionsspezifische Routing-Nummern, um ACH-Transaktionen effizient weiterzuleiten. Überprüfen Sie, ob die Nummer in Ihrer Bank, App oder auf Ihrem Kontoauszug mit Ihrem Bundesland und Kontotyp übereinstimmt.
Schauen Sie in der mobilen App Ihrer Bank unter "Kontodetails", auf Ihrem Kontoauszug oder auf einem Papierscheck nach (die Bankleitzahl besteht aus den ersten neun Ziffern der MICR-Zeile). Wenn Ihre Bank separate ACH- und Überweisungsnummern auflistet, wählen Sie diejenige aus, die Ihrer Zahlung entspricht.
Nein. Die Bankleitzahlen gelten für Zahlungen im Inland in den USA. Für internationale Überweisungen verwenden Sie in der Regel ein SWIFT/BIC und gegebenenfalls eine IBAN oder ein lokales Kontoformat. Xe unterstützt SWIFT/BIC-Lookups und internationale Zahlungen.
Zahlungen können zurückgegeben, über die täglichen Annahmeschlusszeiten hinaus verzögert oder falsch umgeleitet werden. Die Verwendung der richtigen Bankleitzahl hilft Ihnen, Rücksendungen, Gebühren und Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.
Verzichtserklärung
Die hier gezeigten Bankleitzahlen, Banknamen, Adressen und andere Details dienen nur zur allgemeinen Information. Obwohl wir daran arbeiten, diese Seite korrekt zu halten, übernimmt Xe keine Gewähr dafür, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Finanzinstitute können ihre Daten ohne Vorankündigung ändern.
Xe gibt keine Zusicherungen über den rechtlichen Status, die Lizenzierung oder die betriebliche Integrität einer der aufgeführten Banken oder Vermittler ab. Die Aufnahme stellt keine Billigung oder Bestätigung dar.
Jede Übertragung oder Entscheidung, die Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die Daten oder aus dem Umgang mit Dritten, auf die hier Bezug genommen wird, ergeben.
Bestätigen Sie alle Angaben immer direkt mit dem jeweiligen Finanzinstitut, bevor Sie eine Transaktion einleiten.
Dieser Haftungsausschluss wird nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Teile dieser Seite können in anderen Sprachen erscheinen, aber der Haftungsausschluss bleibt in englischer Sprache, um seine Richtigkeit und Absicht zu wahren.