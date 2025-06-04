Was ist eine Bankleitzahl?
Eine Bankleitzahl ist ein 9-stelliger Code, der eine US-Bank oder Kreditgenossenschaft identifiziert. Sie wird auch als ABA-Nummer oder Routing Transit Number (RTN) bezeichnet und leitet ACH-Überweisungen, Inlandszahlungen und Scheckverarbeitung an die richtige Institution und den richtigen Standort weiter. Verwenden Sie immer die richtige Bankleitzahl, um verzögerte Überweisungen zu vermeiden.
Format der Arbeitsleitzahl
Jede U.S. Routing Number (ABA/RTN) ist 9 Ziffern lang:
Region / Bundesdistrikt (AAAA): Identifiziert den Bundesdistrikt und das Bearbeitungsgebiet Ihrer Bank.
ABA-Institutionskennung (BBBB): Identifiziert Ihre spezifische Bank in diesem Bezirk, z. B. eine Bank-ID.
Prüfziffer (C): Eine abschließende "Mathe-Check"-Ziffer, die hilft, Tippfehler oder falsche Eingaben zu erkennen.
Beispiel einer Routing-Nummer
Wie kann ich Geld ins Ausland überweisen?
Internationale Geldüberweisungen mit traditionellen Banken können aufgrund niedriger Zinssätze und zusätzlicher Gebühren teuer sein. Xe hilft Ihnen, mit wettbewerbsfähigen Preisen und niedrigen, transparenten Gebühren zu sparen. Senden Sie Geld in 190+ Länder in 130+ Währungen, sehen Sie Ihren Gesamtpreis im Voraus, erhalten Sie eine zuverlässige Lieferschätzung und verfolgen Sie Ihre Überweisung von Anfang bis Ende.
Bankleitzahl vs. Kontonummer
Diese Zahlen arbeiten zusammen, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. Ihre Bankleitzahl ist ein 9-stelliger Code, der Ihre Bank identifiziert und ACH-Zahlungen, Inlandsüberweisungen und Schecks weiterleitet. Ihre Kontonummer ist ein 8-12-stelliger Code für Ihr individuelles Konto. Beides finden Sie auf einem Papierscheck – die Bankleitzahl steht zuerst unten links, gefolgt von der Kontonummer.
Routing-Nummern vs. SWIFT/BIC-Codes vs. IBANs
Für Zahlungen hängen die Details, die Sie benötigen, davon ab, wohin das Geld fließt.
Bankleitzahlen (nur USA)
Ein 9-stelliger Code für US-Banken, der Zahlungen wie Direkteinzahlungen, Überweisungen und Schecks sicher weiterleitet.
SWIFT/BIC-Codes (international)
Ein 8–11-stelliger Code für Nicht-US-Bürger Banken, die internationale Zahlungen sicher an den richtigen Ort weiterleiten.
IBAN (internationale Kontonummer)
Eine länderspezifische Kontonummer, die außerhalb der USA verwendet wird, um Zahlungen an das richtige Konto im Ausland weiterzuleiten.
Häufig gestellte Fragen
Eine Routing-Nummer (ABA) ist ein neunstelliger Code, der eine US-Bank oder Kreditgenossenschaft für inländische Zahlungen wie ACH-Überweisungen und Überweisungen identifiziert.
Nicht immer. Einige Banken verwenden eine Bankleitzahl für ACH und eine andere für Inlandsüberweisungen. Verwenden Sie die Nummer, die Ihre Bank für Ihre Zahlungsart angegeben hat.
Nein. Die Bankleitzahlen gelten für Zahlungen im Inland in den USA. Verwenden Sie für internationale Überweisungen eine SWIFT/BIC und gegebenenfalls eine IBAN oder ein lokales Kontoformat.
Zahlungen können zurückerstattet oder verzögert werden, insbesondere wenn Sie die täglichen Annahmeschlusszeiten verpassen. Überprüfen Sie vor dem Senden immer die richtige Nummer für ACH oder Überweisung.
Verzichtserklärung
Die hier gezeigten Bankleitzahlen, Banknamen, Adressen und andere Details dienen nur zur allgemeinen Information. Obwohl wir daran arbeiten, diese Seite korrekt zu halten, übernimmt Xe keine Gewähr dafür, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Finanzinstitute können ihre Daten ohne Vorankündigung ändern.
Xe gibt keine Zusicherungen über den rechtlichen Status, die Lizenzierung oder die betriebliche Integrität einer der aufgeführten Banken oder Vermittler ab. Die Aufnahme stellt keine Billigung oder Bestätigung dar.
Jede Übertragung oder Entscheidung, die Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die Daten oder aus dem Umgang mit Dritten, auf die hier Bezug genommen wird, ergeben.
Bestätigen Sie alle Angaben immer direkt mit dem jeweiligen Finanzinstitut, bevor Sie eine Transaktion einleiten.
Dieser Haftungsausschluss wird nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Teile dieser Seite können in anderen Sprachen erscheinen, aber der Haftungsausschluss bleibt in englischer Sprache, um seine Richtigkeit und Absicht zu wahren.