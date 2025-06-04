ABA-Routing-Nummern-Suche
Suchen und verifizieren Sie US-Bankleitzahlen (ABA) für ACH, Überweisungen und Schecks. Suchen Sie nach Bank oder fügen Sie einen 9-stelligen Code ein, um die Details der Bankleitzahl vor dem Senden zu überprüfen.
Was ist eine Bankleitzahl?
Eine Bankleitzahl ist ein 9-stelliger Code, der eine US-Bank oder Kreditgenossenschaft identifiziert. Sie wird auch als ABA-Nummer oder Routing Transit Number (RTN) bezeichnet und leitet ACH-Überweisungen, Inlandszahlungen und Scheckverarbeitung an die richtige Institution und den richtigen Standort weiter. Verwenden Sie immer die richtige Bankleitzahl, um verzögerte Überweisungen zu vermeiden.
Format der Arbeitsleitzahl
Jede U.S. Routing Number (ABA/RTN) ist 9 Ziffern lang:
Region / Bundesdistrikt (AAAA): Identifiziert den Bundesdistrikt und das Bearbeitungsgebiet Ihrer Bank.
ABA-Institutionskennung (BBBB): Identifiziert Ihre spezifische Bank in diesem Bezirk, z. B. eine Bank-ID.
Prüfziffer (C): Eine abschließende "Mathe-Check"-Ziffer, die hilft, Tippfehler oder falsche Eingaben zu erkennen.
Beispiel einer Routing-Nummer
Wo befindet sich die Bankleitzahl auf einem Scheck?
Sie finden Ihre Bankleitzahl unten links auf Ihrem Scheck. Es sind die ersten neun Ziffern in der Zahlenreihe unten, gefolgt von Ihrer Kontonummer und dann der Schecknummer.
Wie kann ich Geld ins Ausland überweisen?
Internationale Geldüberweisungen mit traditionellen Banken können aufgrund niedriger Zinssätze und zusätzlicher Gebühren teuer sein. Xe hilft Ihnen, mit wettbewerbsfähigen Preisen und niedrigen, transparenten Gebühren zu sparen. Senden Sie Geld in 190+ Länder in 130+ Währungen, sehen Sie Ihren Gesamtpreis im Voraus, erhalten Sie eine zuverlässige Lieferschätzung und verfolgen Sie Ihre Überweisung von Anfang bis Ende.
Finden Sie die Bankleitzahl für Ihre Bank
Klicken Sie auf Ihre Bank, um die korrekten US-Bankleitzahlen für ACH, Überweisungen und Schecks mit Details nach Bundesland und Kontotyp anzuzeigen. Sie sehen Ihre nicht? Besuchen Sie Suche nach Bank , um eine erweiterte Liste zu durchsuchen.
So finden Sie Ihre Bankleitzahl online
Hier sind einfache Möglichkeiten, es zu finden, ohne Ihre Bank anzurufen:
Auf dieser Seite: Verwenden Sie unsere Bankleitzahl-Suche oder wählen Sie Ihr Banklogo aus, um ACH-, Überweisungs- und Schecknummern anzuzeigen.
Online-Banking: Melden Sie sich an und öffnen Sie die Kontodetails. Ihre Bankleitzahl wird in der Nähe Ihrer Kontonummer angezeigt.
eStatements und Prüfbilder: Achten Sie auf die ersten neun Ziffern unten links.
Verzeichnis der Federal Reserve: Suchen Sie Ihre Bank im Fedwire-Verzeichnis.
Auswahl der richtigen Bankleitzahl
Banken verwenden oft unterschiedliche Routing-Nummern für ACH, Überweisungen und Schecks. Die auf Ihren Schecks aufgedruckte Nummer ist möglicherweise nicht die Nummer, die Sie für eine ACH-Überweisung oder -Lastschrift benötigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bestätigen Sie dies mit Ihrer Bank oder verwenden Sie unsere Bankleitzahl-Suche, um die richtige Nummer zu finden. Die Verwendung der falschen Nummer kann zu Verzögerungen oder Rücksendungen führen.
Bankleitzahl vs. Kontonummer
Diese Zahlen arbeiten zusammen, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. Ihre Bankleitzahl ist ein 9-stelliger Code, der Ihre Bank identifiziert und ACH-Zahlungen, Inlandsüberweisungen und Schecks weiterleitet. Ihre Kontonummer ist ein 8-12-stelliger Code für Ihr individuelles Konto. Beides finden Sie auf einem Papierscheck – die Bankleitzahl steht zuerst unten links, gefolgt von der Kontonummer.
Wofür werden Bankleitzahlen verwendet?
Bankleitzahlen werden häufig für Zahlungen oder Transaktionen für:
Einrichten von Direktüberweisung oder automatischer Rechnungszahlung (ACH)
Erhalt von Gehalt, Rente, Steuerrückerstattungen oder Sozialleistungen
Senden oder Empfangen einer inländischen Überweisung
Verknüpfen Sie Ihr Bankkonto mit Gehaltsabrechnungs- oder Zahlungs-Apps
Hinterlegung von Schecks oder Bearbeitung von E-Checks
Sie sind sich nicht sicher, welche Nummer Sie verwenden sollen? Nutzen Sie unsere Routing-Nummernsuche.
Routing-Nummern vs. SWIFT/BIC-Codes vs. IBANs
Für Zahlungen hängen die Details, die Sie benötigen, davon ab, wohin das Geld fließt.
Bankleitzahlen (nur USA)
Ein 9-stelliger Code für US-Banken, der Zahlungen wie Direkteinzahlungen, Überweisungen und Schecks sicher weiterleitet.
SWIFT/BIC-Codes (international)
Ein 8–11-stelliger Code für Nicht-US-Bürger Banken, die internationale Zahlungen sicher an den richtigen Ort weiterleiten.
IBAN (internationale Kontonummer)
Eine länderspezifische Kontonummer, die außerhalb der USA verwendet wird, um Zahlungen an das richtige Konto im Ausland weiterzuleiten.
Häufig gestellte Fragen zur Bankleitzahl
Eine Bankleitzahl, auch ABA-Nummer oder Routing-Transitnummer genannt, ist ein 9-stelliger Code, der eine US-Bank oder Kreditgenossenschaft für ACH-Überweisungen, inländische Überweisungen und die Scheckverarbeitung identifiziert. Es funktioniert mit Ihrer Kontonummer, um sicherzustellen, dass das Geld an die richtige Bank und das richtige Konto gesendet wird. Bankleitzahlen werden nur für Zahlungen in den USA verwendet.
Verwenden Sie die ACH-Bankleitzahl für direkte Einzahlungen, Gehaltsabrechnungen und automatische Rechnungszahlungen. Verwenden Sie die Routing-Nummer für inländische Überweisungen. Verwenden Sie für Papierschecks die Bankleitzahl, die auf Ihren Schecks aufgedruckt ist. Einige Banken veröffentlichen je nach Bundesland oder Kontotyp unterschiedliche Zahlen. Wenn Sie sich unsicher sind, bestätigen Sie im Online-Banking oder nutzen Sie unsere Bankleitzahl-Suche, um die richtige Nummer auszuwählen, bevor Sie absenden.
Melden Sie sich beim Online- oder Mobile-Banking an und öffnen Sie Kontodetails, um die Bankleitzahl für dieses Konto anzuzeigen. Viele Banken listen auf ihren Websites Bankleitzahlen nach Bundesland oder Kontotyp auf. Sie können auch unsere Bankleitzahl-Suche verwenden, um nach dem Namen der Bank zu suchen, oder Ihre elektronischen Kontoauszüge und Scheckbilder überprüfen. Wenn weniger als neun Ziffern angezeigt werden, fehlt möglicherweise eine führende Null.
Eine gültige US-Routing-Nummer besteht neun Ziffern und besteht einen Prüfsummentest. Geben Sie den 9-stelligen Code in unsere Bankleitzahlensuche ein, um die Bankleitzahlen zu überprüfen und den Namen und den Standort der Bank zu bestätigen. Stellen Sie sicher, dass der Nummerntyp mit Ihrer Zahlungsart übereinstimmt, z. B. ACH vs. Überweisung. Wenn die angezeigte Bank nicht Ihren Erwartungen entspricht, wenden Sie sich an Ihre Bank, bevor Sie Geld senden.
Nein. Bankleitzahlen gelten nur für Zahlungen in den USA. Für internationale Überweisungen benötigen Sie in der Regel den SWIFT- oder BIC-Code der Empfängerbank und in vielen Ländern eine IBAN oder ein lokales Kontoformat. Wenn Sie Geld ins Ausland senden müssen, vergleichen Sie Ihre Optionen und verwenden Sie Xe, um den Gesamtpreis im Voraus zu sehen, eine klare Lieferschätzung zu erhalten und Ihre Überweisung zu verfolgen.
Große Banken haben oft unterschiedliche Bankleitzahlen je nach Bundesland, Zahlungsart oder aufgrund von Fusionen. Wählen Sie die Nummer, die Ihrem Konto und Ihrer Zahlungsart entspricht. Wenn Ihre Bank Sie über eine Änderung informiert, aktualisieren Sie Direkteinzahlungen, Gehaltsabrechnungen und Rechnungszahlungen, um Verzögerungen oder Rücksendungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall verifizieren Sie dies im Online-Banking oder mit unserer Bankleitzahl-Suche.
Verzichtserklärung
Die hier gezeigten Bankleitzahlen, Banknamen, Adressen und andere Details dienen nur zur allgemeinen Information. Obwohl wir daran arbeiten, diese Seite korrekt zu halten, übernimmt Xe keine Gewähr dafür, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Finanzinstitute können ihre Daten ohne Vorankündigung ändern.
Xe gibt keine Zusicherungen über den rechtlichen Status, die Lizenzierung oder die betriebliche Integrität einer der aufgeführten Banken oder Vermittler ab. Die Aufnahme stellt keine Billigung oder Bestätigung dar.
Jede Übertragung oder Entscheidung, die Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die Daten oder aus dem Umgang mit Dritten, auf die hier Bezug genommen wird, ergeben.
Bestätigen Sie alle Angaben immer direkt mit dem jeweiligen Finanzinstitut, bevor Sie eine Transaktion einleiten.
Dieser Haftungsausschluss wird nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Teile dieser Seite können in anderen Sprachen erscheinen, aber der Haftungsausschluss bleibt in englischer Sprache, um seine Richtigkeit und Absicht zu wahren.