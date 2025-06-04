Verzichtserklärung

Die hier gezeigten Bankleitzahlen, Banknamen, Adressen und andere Details dienen nur zur allgemeinen Information. Obwohl wir daran arbeiten, diese Seite korrekt zu halten, übernimmt Xe keine Gewähr dafür, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Finanzinstitute können ihre Daten ohne Vorankündigung ändern.

Xe gibt keine Zusicherungen über den rechtlichen Status, die Lizenzierung oder die betriebliche Integrität einer der aufgeführten Banken oder Vermittler ab. Die Aufnahme stellt keine Billigung oder Bestätigung dar.

Jede Übertragung oder Entscheidung, die Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die Daten oder aus dem Umgang mit Dritten, auf die hier Bezug genommen wird, ergeben.

Bestätigen Sie alle Angaben immer direkt mit dem jeweiligen Finanzinstitut, bevor Sie eine Transaktion einleiten.

Dieser Haftungsausschluss wird nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Teile dieser Seite können in anderen Sprachen erscheinen, aber der Haftungsausschluss bleibt in englischer Sprache, um seine Richtigkeit und Absicht zu wahren.