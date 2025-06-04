XE Currency Diagramme: TTD in XPF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – TTD in XPF

Trinidad-und-Tobago-Dollar zu CFP-Franc

1 TTD = 0 XPF

5. Sept. 2025, 04:06 UTC - 5. Sept. 2025, 04:06 UTC
TTD/XPF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

ttd

TTD - Trinidad-und-Tobago-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass TTD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Trinidad-und-Tobago-Dollar ist. Der Währungscode für Trinidadian Dollars ist TTD. Das Währungssymbol ist TT$.

xpf

XPF - CFP-Franc

Unsere Währungsrankings zeigen, dass XPF zu USD der beliebteste Wechselkurs für CFP-Franc ist. Der Währungscode für CFP Francs ist XPF. Das Währungssymbol ist ₣.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16713
GBP / EUR1,15272
USD / JPY148,198
GBP / USD1,34537
USD / CHF0,804477
USD / CAD1,38072
EUR / JPY172,966
AUD / USD0,653065

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

