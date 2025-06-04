XE Currency Diagramme: SYP in BND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – SYP in BND

Syrisches Pfund zu Brunei-Dollar

1 SYP = 0 BND

5. Sept. 2025, 00:07 UTC - 5. Sept. 2025, 00:07 UTC
SYP/BND schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

syp

SYP - Syrisches Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SYP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Syrisches Pfund ist. Der Währungscode für Syrian Pounds ist SYP. Das Währungssymbol ist £.

More Syrisches Pfund info
bnd

BND - Brunei-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass BND zu USD der beliebteste Wechselkurs für Brunei-Dollar ist. Der Währungscode für Bruneian Dollars ist BND. Das Währungssymbol ist $.

More Brunei-Dollar info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16556
GBP / EUR1,15342
USD / JPY148,411
GBP / USD1,34438
USD / CHF0,805331
USD / CAD1,38161
EUR / JPY172,982
AUD / USD0,652189

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit