XE Currency Diagramme: SVC in BGN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – SVC in BGN

El-Salvador-Colón zu Bulgarischer Lev

1 SVC = 0 BGN

4. Sept. 2025, 15:37 UTC - 4. Sept. 2025, 15:37 UTC
SVC/BGN schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

svc

SVC - El-Salvador-Colón

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SVC zu USD der beliebteste Wechselkurs für El-Salvador-Colón ist. Der Währungscode für Salvadoran Colones ist SVC. Das Währungssymbol ist $.

bgn

BGN - Bulgarischer Lev

Unsere Währungsrankings zeigen, dass BGN zu USD der beliebteste Wechselkurs für Bulgarischer Lev ist. Der Währungscode für Bulgarian Leva ist BGN. Das Währungssymbol ist лв.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16446
GBP / EUR1,15365
USD / JPY148,674
GBP / USD1,34337
USD / CHF0,806133
USD / CAD1,38386
EUR / JPY173,125
AUD / USD0,650882

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

