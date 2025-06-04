XE Currency Diagramme: STN in XOF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – STN in XOF

São-toméischer Dobra zu CFA-Franc

1 STN = 0 XOF

4. Sept. 2025, 13:35 UTC - 4. Sept. 2025, 13:35 UTC
STN/XOF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

stn

STN - São-toméischer Dobra

Unsere Währungsrankings zeigen, dass STN zu USD der beliebteste Wechselkurs für São-toméischer Dobra ist. Der Währungscode für Sao Tomean Dobras ist STN. Das Währungssymbol ist Db.

xof

XOF - CFA-Franc

Unsere Währungsrankings zeigen, dass XOF zu USD der beliebteste Wechselkurs für CFA-Franc ist. Der Währungscode für CFA Francs ist XOF. Das Währungssymbol ist CFA.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16536
GBP / EUR1,15346
USD / JPY148,442
GBP / USD1,34420
USD / CHF0,805085
USD / CAD1,38137
EUR / JPY172,989
AUD / USD0,652323

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

