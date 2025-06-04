XE Currency Diagramme: SHP in FJD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – SHP in FJD

St.-Helena-Pfund zu Fidschi-Dollar

1 SHP = 0 FJD

4. Sept. 2025, 07:17 UTC - 4. Sept. 2025, 07:17 UTC
SHP/FJD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

shp

SHP - St.-Helena-Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SHP zu USD der beliebteste Wechselkurs für St.-Helena-Pfund ist. Der Währungscode für Saint Helenian Pounds ist SHP. Das Währungssymbol ist £.

fjd

FJD - Fidschi-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass FJD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Fidschi-Dollar ist. Der Währungscode für Fijian Dollars ist FJD. Das Währungssymbol ist $.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16531
GBP / EUR1,15261
USD / JPY148,230
GBP / USD1,34315
USD / CHF0,804732
USD / CAD1,38126
EUR / JPY172,733
AUD / USD0,652588

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

