XE Currency Diagramme: SGD in MDL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – SGD in MDL

Singapur-Dollar zu Moldauischer Leu

1 SGD = 0 MDL

3. Sept. 2025, 22:58 UTC - 3. Sept. 2025, 22:58 UTC
SGD/MDL schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

sgd

SGD - Singapur-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SGD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Singapur-Dollar ist. Der Währungscode für Singapore Dollars ist SGD. Das Währungssymbol ist S$.

More Singapur-Dollar info
mdl

MDL - Moldauischer Leu

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MDL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Moldauischer Leu ist. Der Währungscode für Moldovan Lei ist MDL. Das Währungssymbol ist lei.

More Moldauischer Leu info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16606
GBP / EUR1,15254
USD / JPY148,067
GBP / USD1,34392
USD / CHF0,803983
USD / CAD1,37945
EUR / JPY172,654
AUD / USD0,654117

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit