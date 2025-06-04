XE Currency Diagramme: NPR in MAD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – NPR in MAD

Nepalesische Rupie zu Marokkanischer Dirham

1 NPR = 0 MAD

3. Sept. 2025, 07:12 UTC - 3. Sept. 2025, 07:12 UTC
NPR/MAD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

npr

NPR - Nepalesische Rupie

Unsere Währungsrankings zeigen, dass NPR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Nepalesische Rupie ist. Der Währungscode für Nepalese Rupees ist NPR. Das Währungssymbol ist ₨.

More Nepalesische Rupie info
mad

MAD - Marokkanischer Dirham

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MAD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Marokkanischer Dirham ist. Der Währungscode für Moroccan Dirhams ist MAD. Das Währungssymbol ist MAD.

More Marokkanischer Dirham info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16314
GBP / EUR1,14914
USD / JPY148,760
GBP / USD1,33661
USD / CHF0,805421
USD / CAD1,37962
EUR / JPY173,029
AUD / USD0,651229

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit