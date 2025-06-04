XE Currency Diagramme: MGA in AMD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – MGA in AMD

Madagaskar-Ariary zu Armenischer Dram

1 MGA = 0 AMD

3. Sept. 2025, 08:09 UTC - 3. Sept. 2025, 08:09 UTC
MGA/AMD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

mga

MGA - Madagaskar-Ariary

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MGA zu USD der beliebteste Wechselkurs für Madagaskar-Ariary ist. Der Währungscode für Malagasy Ariary ist MGA. Das Währungssymbol ist Ar.

amd

AMD - Armenischer Dram

Unsere Währungsrankings zeigen, dass AMD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Armenischer Dram ist. Der Währungscode für Armenian Drams ist AMD. Das Währungssymbol ist ֏.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16437
GBP / EUR1,14884
USD / JPY148,686
GBP / USD1,33768
USD / CHF0,804783
USD / CAD1,37914
EUR / JPY173,126
AUD / USD0,652541

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

