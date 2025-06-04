XE Currency Diagramme: KES in ANG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – KES in ANG

Kenia-Schilling zu Niederländischer Gulden

1 KES = 0 ANG

1. Sept. 2025, 22:16 UTC - 1. Sept. 2025, 22:16 UTC
KES/ANG schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

kes

KES - Kenia-Schilling

Unsere Währungsrankings zeigen, dass KES zu USD der beliebteste Wechselkurs für Kenia-Schilling ist. Der Währungscode für Kenyan Shillings ist KES. Das Währungssymbol ist KSh.

More Kenia-Schilling info
ang

ANG - Niederländischer Gulden

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ANG zu USD der beliebteste Wechselkurs für Niederländischer Gulden ist. Der Währungscode für Dutch Guilders (also called Florins) ist ANG. Das Währungssymbol ist ƒ.

More Niederländischer Gulden info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17133
GBP / EUR1,15665
USD / JPY147,180
GBP / USD1,35482
USD / CHF0,800709
USD / CAD1,37528
EUR / JPY172,397
AUD / USD0,655461

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit