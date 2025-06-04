XE Currency Diagramme: IDR in BHD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – IDR in BHD
Indonesische Rupiah zu Bahrain-Dinar
1 IDR = 0 BHD
1. Sept. 2025, 10:59 UTC - 1. Sept. 2025, 10:59 UTC
IDR/BHD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
IDR - Indonesische Rupiah
Unsere Währungsrankings zeigen, dass IDR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Indonesische Rupiah ist. Der Währungscode für Indonesian Rupiahs ist IDR. Das Währungssymbol ist Rp.More Indonesische Rupiah info
BHD - Bahrain-Dinar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass BHD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Bahrain-Dinar ist. Der Währungscode für Bahraini Dinars ist BHD. Das Währungssymbol ist .د.ب.More Bahrain-Dinar info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.