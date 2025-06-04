XE Currency Diagramme: CZK in ZMK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Schaubild – CZK in ZMK

Tschechische Krone zu Sambischer Kwacha

1 CZK = 0 ZMK

31. Aug. 2025, 15:28 UTC - 31. Aug. 2025, 15:28 UTC
CZK/ZMK schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

czk

CZK - Tschechische Krone

Unsere Währungsrankings zeigen, dass CZK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tschechische Krone ist. Der Währungscode für Czech Koruny ist CZK. Das Währungssymbol ist Kč.

zmk

ZMK - Sambischer Kwacha

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZMK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Sambischer Kwacha ist. Der Währungscode für Zambian Kwacha ist ZMK.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16233
GBP / EUR1,15253
USD / JPY147,363
GBP / USD1,33962
USD / CHF0,806977
USD / CAD1,38003
EUR / JPY171,284
AUD / USD0,652937

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

