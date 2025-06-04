XE Currency Diagramme: CDF in VUV

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – CDF in VUV

Kongo-Franc zu Vanuatu-Vatu

1 CDF = 0 VUV

31. Aug. 2025, 03:36 UTC - 31. Aug. 2025, 03:36 UTC
CDF/VUV schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

cdf

CDF - Kongo-Franc

Unsere Währungsrankings zeigen, dass CDF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Kongo-Franc ist. Der Währungscode für Congolese Francs ist CDF. Das Währungssymbol ist FC.

vuv

VUV - Vanuatu-Vatu

Unsere Währungsrankings zeigen, dass VUV zu USD der beliebteste Wechselkurs für Vanuatu-Vatu ist. Der Währungscode für Ni-Vanuatu Vatu ist VUV. Das Währungssymbol ist VT.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16841
GBP / EUR1,15591
USD / JPY147,034
GBP / USD1,35058
USD / CHF0,800585
USD / CAD1,37453
EUR / JPY171,797
AUD / USD0,653847

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

