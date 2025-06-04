المصروفات المحسوبة في تكاليف القرض السكني الشهرية

قيمة العقار: هذا هو المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه مقابل المنزل. تؤثر قيمة العقار بشكل مباشر على مبلغ القرض العقاري الخاص بك، وأقساط السداد الشهرية والتكاليف الإجمالية. عند اختيار منزل، ضع في اعتبارك المصاريف الأخرى مثل رسوم الدمغة وأسعار المجلس والتأمين لتبقى في حدود ميزانيتك.

الإيداع: عند شراء منزل، ستحتاج إلى دفع نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقار مقدماً، وهو ما يُعرف باسم الوديعة. يقلل الإيداع الأعلى من مبلغ القرض ويقلل من الأقساط الشهرية، بينما يزيد الإيداع الأصغر من هذه التكاليف.

سعر الفائدة: معدل الفائدة هو النسبة المئوية من مبلغ القرض التي سيتقاضاها المُقرض منك مقابل اقتراض المال، مما يؤثر على أقساط السداد الشهرية. يقلل المعدل الأقل من التكلفة الإجمالية للقرض، بينما يزيد المعدل الأعلى منه.



مدة القرض: مدة القرض هي الوقت الذي ستستغرقه لسداد قرضك السكني. يمكنك تحديد مدة القرض في أي مكان بين 10-30 سنة، على الرغم من أن بعض المقرضين قد يقدمون آجالاً تصل إلى 40 سنة. سيؤدي قصر المدة إلى سداد أقساط شهرية أعلى، ولكن الفائدة المدفوعة بشكل عام أقل. ومع ذلك، فإن الأجل الأطول يقلل من أقساط سداد القرض السكني ويزيد من إجمالي تكاليف الفائدة.



LMI: عادةً ما يكون تأمين الرهن العقاري الخاص بالمقرض مطلوبًا إذا كانت وديعتك أقل من 20% عند شراء منزل. وهذا يحمي المُقرض في حالة عدم قدرتك على سداد قرضك. وعادةً ما يتم إضافة مبلغ التأمين الابتدائي المنخفض إلى أقساط السداد الشهرية، ولكن يمكن أيضًا دفعه مقدمًا.



التأمين على المباني: قد يطلب منك المقرضون أن يكون لديك تأمين على المباني لتغطية هيكل العقار ضد الأضرار الناجمة عن الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو غيرها من الكوارث. وعادةً ما يكون هذا الشرط شرطاً من شروط القرض، ولكن يمكنك اختيار مستويات مختلفة من التغطية والتكلفة بناءً على ممتلكاتك.





صيغة دفع الرهن العقاري

تساعدك هذه الصيغة على معرفة أقساط السداد الشهرية للرهن العقاري بناءً على مبلغ القرض والفائدة فقط. لا يشمل أي تكاليف إضافية مثل رسوم الدمغة أو رسوم المجلس أو أي رسوم قد تزيد من إجمالي أقساطك الشهرية.

احسب أقساط الرهن العقاري الشهرية يدويًا باستخدام هذه الصيغة:





وإليك التفصيل:



م= الأقساط الشهرية:

هذا ما تقوم بحله. للبدء، اجمع تفاصيل القرض الخاص بك. ستحدد هذه العوامل المبلغ الذي ستسدده كل شهر.



P = المبلغ الرئيسي:

هذا هو رصيد القرض، أو المبلغ الإجمالي الذي لا يزال عليك سداده على قرضك السكني. يؤثر رصيد القرض الخاص بك بشكل مباشر على أقساطك الشهرية وتكاليف الفائدة ورصيدك في المنزل. ستبني المزيد من الملكية في عقارك مع انخفاض الرصيد.



r = معدل الفائدة الشهري:

معدل الفائدة على قرض السكن هو معدل سنوي يتم دفعه شهرياً على مدار العام. لإيجاد معدل الفائدة الشهرية، اقسم النسبة المئوية السنوية على عدد الأشهر في السنة. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي الخاص بك هو 5% ، فسيبدو هذا 0.05/12 = 0.004167.



n = عدد الأقساط المسددة:

هذا هو إجمالي عدد الأقساط التي ستقوم بسدادها على مدار مدة القرض. لإيجاد المبلغ الإجمالي، اضرب مدة القرض بالسنوات في 12. على سبيل المثال، إذا كانت مدة القرض 30 سنة، فسيبدو ذلك 30 × 12 = 360. وهذا يعني أنك ستقوم بسداد إجمالي 360 قسطًا طوال مدة القرض.





أنواع القروض العقارية الشائعة

يتم تحديد القروض العقارية من خلال هيكل سعر الفائدة، مثل القروض الثابتة أو المتغيرة، أو طريقة السداد، مثل المتغيرة (أصل القرض والفائدة) أو الفائدة فقط. تشمل أنواع قروض الإسكان الشائعة القروض السكنية ذات السعر الثابت والمتغير والقروض ذات السعر المجزأ.

أنواع سداد القرض السكني

تشير أنواع سداد القرض السكني إلى الطرق المختلفة لسداد القرض.

السداد المتغير (أصل القرض والفائدة): القرض المتغير هو قرض سكني يغطي فيه السداد الشهري كلاً من أصل القرض والفائدة. معدل الفائدة هذا متغير، مما يعني أنه سيتغير بمرور الوقت، مما قد يتسبب في تذبذب الأقساط الشهرية. هذا القرض السكني مخصص للمشترين الذين يرغبون في سداد القرض بالكامل بحلول نهاية المدة.

السداد بفائدة فقط: تتطلب قروض الإسكان بفائدة فقط أن تدفع الفائدة فقط كل شهر، بينما يظل مبلغ القرض دون تغيير. تستمر فترة الفائدة فقط من 1 إلى 5 سنوات تقريبًا، وسيعود القرض مرة أخرى إلى قرض بأصل القرض والفائدة ما لم تتقدم بطلب للحصول على فترة فائدة فقط أخرى.

أنواع فوائد القروض العقارية

هذه هي الطريقة التي سيتم بها تطبيق سعر الفائدة على القرض، مما يؤثر على ما إذا كان المعدل سيظل كما هو أو سيتقلب طوال المدة.

قرض بسعر فائدة ثابت: في القرض ذي السعر الثابت، تظل الفائدة كما هي لفترة محددة، تتراوح عادةً من سنة إلى 5 سنوات. ولهذا السبب، تظل الأقساط الشهرية ثابتة ويمكن التنبؤ بها. عندما تنتهي الفترة المحددة، يجب عليك اختيار إعادة التمويل لتأمين صفقة ثابتة جديدة. وإلا سيعود القرض إلى المعدل المتغير.

قرض بسعر فائدة متغير: القرض ذو السعر المتغير هو قرض سكني يتغير فيه سعر الفائدة بمرور الوقت، وعادةً ما يكون ذلك استجابةً لسعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وهذا يعني أن أقساط السداد الشهرية يمكن أن تزيد أو تنخفض حسب تغيرات الأسعار.

القرض ذو السعر المجزأ: القرض ذو السعر المجزأ هو مزيج من القروض ذات السعر الثابت والمتغير. يتم تحديد جزء من القرض بسعر فائدة ثابت، بينما يتم تحديد الجزء الآخر بسعر فائدة متغير. يوفر هذا النوع من القروض التوازن بين مرونة المعدل المتغير ويقين المعدل الثابت.





التكاليف المسبقة الشائعة عند شراء عقار

أسعار المجلس: أسعار المجلس هي ضريبة حكومية محلية تستند إلى قيمة عقارك. فهو يساعد في تمويل جمع النفايات وصيانة الطرق والحدائق والمكتبات والخدمات المجتمعية الأخرى. يمكنك دفع هذه الضريبة سنوياً أو تقسيمها على دفعات ربع سنوية أو شهرية.

رسوم تقييم العقار: قبل أن تشتري عقاراً، قد ترغب في الاستعانة بمفتش بناء لتقييم حالة المنزل وقيمته. على الرغم من أن هذا الأمر اختياري، إلا أنه يوصى به لمساعدتك على تجنب أي تكاليف إصلاح غير متوقعة والتأكد من دقة قيمة العقار. قد تختلف الرسوم حسب نوع المسح الذي يتم إجراؤه.



الرسوم القانونية ورسوم نقل الملكية: تشير الرسوم القانونية إلى التكاليف المدفوعة إلى ناقل الملكية المرخص له للتعامل مع الجانب القانوني لشراء عقار. تغطي هذه الرسوم عادةً عمليات البحث عن العقار، ومراجعة العقود، ونقل الملكية، والتعامل مع تحويل الأموال.



ضريبة نقل ملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الطوابع: ضريبة نقل ملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الطوابع هي ضريبة نقل ملكية الأراضي تُدفع لمرة واحدة بمجرد إتمام عملية شراء العقار. يعتمد مبلغ الضريبة الذي يتعين عليك دفعه على ولايتك أو إقليمك، وقيمة العقار، وما إذا كنت مشترياً للمنزل لأول مرة، أو مستثمراً، أو مالكاً. لدى المشترين في غضون 30 يوماً من شراء المنزل للدفع.



رسوم إنشاء القرض: هي رسوم تُفرض لمرة واحدة يتقاضاها المُقرض لتغطية تكلفة إنشاء القرض. ويغطي ذلك عادةً معالجة الطلب وإعداد مستندات القرض وإجراء تقييمات العقارات.