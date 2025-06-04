حاسبة الرهن العقاري
قدّر أقساط السداد الشهرية لقرضك السكني وخطط لشراء عقار في أستراليا باستخدام حاسبة معدل الرهن العقاري من Xe. أدخل قيمة العقار والوديعة ومدة القرض وسعر الفائدة لحساب أقساط السداد الشهرية.
استخدم حاسبة معدل الرهن العقاري من Xe
اختر بلدك
اختر البلد الذي ستشتري فيه عقاراً للحصول على حسابات قروض الإسكان بناءً على الأسعار المحلية.
أدخل قيمة العقار
أضف قيمة عقارك لمساعدتنا في حساب مبلغ القرض وتقدير أقساط السداد الشهرية.
إضافة مبلغ الإيداع
أدخل المبلغ الذي تخطط لوضعه كوديعة. وهذا يحدد حجم القرض والسداد الشهري.
اختر مدة القرض
اختر مدة القرض الخاص بك لتحديد أقساط السداد الشهرية وإجمالي الفائدة المدفوعة على مدار الوقت.
معدل الفائدة المدخلات
أدخل معدل الفائدة التقديري الذي تتوقع الحصول عليه. وهذا يؤثر على المبلغ الإجمالي للفائدة المدفوعة بمرور الوقت.
اختر عملة الإرسال
اختر العملة التي ترغب في الدفع بها للاطلاع على أقساط القرض السكني الشهرية التي تدفعها في الوقت الفعلي.
المصروفات المحسوبة في تكاليف القرض السكني الشهرية
قيمة العقار: هذا هو المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه مقابل المنزل. تؤثر قيمة العقار بشكل مباشر على مبلغ القرض العقاري الخاص بك، وأقساط السداد الشهرية والتكاليف الإجمالية. عند اختيار منزل، ضع في اعتبارك المصاريف الأخرى مثل رسوم الدمغة وأسعار المجلس والتأمين لتبقى في حدود ميزانيتك.
الإيداع: عند شراء منزل، ستحتاج إلى دفع نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقار مقدماً، وهو ما يُعرف باسم الوديعة. يقلل الإيداع الأعلى من مبلغ القرض ويقلل من الأقساط الشهرية، بينما يزيد الإيداع الأصغر من هذه التكاليف.
سعر الفائدة: معدل الفائدة هو النسبة المئوية من مبلغ القرض التي سيتقاضاها المُقرض منك مقابل اقتراض المال، مما يؤثر على أقساط السداد الشهرية. يقلل المعدل الأقل من التكلفة الإجمالية للقرض، بينما يزيد المعدل الأعلى منه.
مدة القرض: مدة القرض هي الوقت الذي ستستغرقه لسداد قرضك السكني. يمكنك تحديد مدة القرض في أي مكان بين 10-30 سنة، على الرغم من أن بعض المقرضين قد يقدمون آجالاً تصل إلى 40 سنة. سيؤدي قصر المدة إلى سداد أقساط شهرية أعلى، ولكن الفائدة المدفوعة بشكل عام أقل. ومع ذلك، فإن الأجل الأطول يقلل من أقساط سداد القرض السكني ويزيد من إجمالي تكاليف الفائدة.
LMI: عادةً ما يكون تأمين الرهن العقاري الخاص بالمقرض مطلوبًا إذا كانت وديعتك أقل من 20% عند شراء منزل. وهذا يحمي المُقرض في حالة عدم قدرتك على سداد قرضك. وعادةً ما يتم إضافة مبلغ التأمين الابتدائي المنخفض إلى أقساط السداد الشهرية، ولكن يمكن أيضًا دفعه مقدمًا.
التأمين على المباني: قد يطلب منك المقرضون أن يكون لديك تأمين على المباني لتغطية هيكل العقار ضد الأضرار الناجمة عن الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو غيرها من الكوارث. وعادةً ما يكون هذا الشرط شرطاً من شروط القرض، ولكن يمكنك اختيار مستويات مختلفة من التغطية والتكلفة بناءً على ممتلكاتك.
صيغة دفع الرهن العقاري
تساعدك هذه الصيغة على معرفة أقساط السداد الشهرية للرهن العقاري بناءً على مبلغ القرض والفائدة فقط. لا يشمل أي تكاليف إضافية مثل رسوم الدمغة أو رسوم المجلس أو أي رسوم قد تزيد من إجمالي أقساطك الشهرية.
احسب أقساط الرهن العقاري الشهرية يدويًا باستخدام هذه الصيغة:
وإليك التفصيل:
م= الأقساط الشهرية:
هذا ما تقوم بحله. للبدء، اجمع تفاصيل القرض الخاص بك. ستحدد هذه العوامل المبلغ الذي ستسدده كل شهر.
P = المبلغ الرئيسي:
هذا هو رصيد القرض، أو المبلغ الإجمالي الذي لا يزال عليك سداده على قرضك السكني. يؤثر رصيد القرض الخاص بك بشكل مباشر على أقساطك الشهرية وتكاليف الفائدة ورصيدك في المنزل. ستبني المزيد من الملكية في عقارك مع انخفاض الرصيد.
r = معدل الفائدة الشهري:
معدل الفائدة على قرض السكن هو معدل سنوي يتم دفعه شهرياً على مدار العام. لإيجاد معدل الفائدة الشهرية، اقسم النسبة المئوية السنوية على عدد الأشهر في السنة. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي الخاص بك هو 5% ، فسيبدو هذا 0.05/12 = 0.004167.
n = عدد الأقساط المسددة:
هذا هو إجمالي عدد الأقساط التي ستقوم بسدادها على مدار مدة القرض. لإيجاد المبلغ الإجمالي، اضرب مدة القرض بالسنوات في 12. على سبيل المثال، إذا كانت مدة القرض 30 سنة، فسيبدو ذلك 30 × 12 = 360. وهذا يعني أنك ستقوم بسداد إجمالي 360 قسطًا طوال مدة القرض.
أنواع القروض العقارية الشائعة
يتم تحديد القروض العقارية من خلال هيكل سعر الفائدة، مثل القروض الثابتة أو المتغيرة، أو طريقة السداد، مثل المتغيرة (أصل القرض والفائدة) أو الفائدة فقط. تشمل أنواع قروض الإسكان الشائعة القروض السكنية ذات السعر الثابت والمتغير والقروض ذات السعر المجزأ.
أنواع سداد القرض السكني
تشير أنواع سداد القرض السكني إلى الطرق المختلفة لسداد القرض.
السداد المتغير (أصل القرض والفائدة): القرض المتغير هو قرض سكني يغطي فيه السداد الشهري كلاً من أصل القرض والفائدة. معدل الفائدة هذا متغير، مما يعني أنه سيتغير بمرور الوقت، مما قد يتسبب في تذبذب الأقساط الشهرية. هذا القرض السكني مخصص للمشترين الذين يرغبون في سداد القرض بالكامل بحلول نهاية المدة.
السداد بفائدة فقط: تتطلب قروض الإسكان بفائدة فقط أن تدفع الفائدة فقط كل شهر، بينما يظل مبلغ القرض دون تغيير. تستمر فترة الفائدة فقط من 1 إلى 5 سنوات تقريبًا، وسيعود القرض مرة أخرى إلى قرض بأصل القرض والفائدة ما لم تتقدم بطلب للحصول على فترة فائدة فقط أخرى.
أنواع فوائد القروض العقارية
هذه هي الطريقة التي سيتم بها تطبيق سعر الفائدة على القرض، مما يؤثر على ما إذا كان المعدل سيظل كما هو أو سيتقلب طوال المدة.
قرض بسعر فائدة ثابت: في القرض ذي السعر الثابت، تظل الفائدة كما هي لفترة محددة، تتراوح عادةً من سنة إلى 5 سنوات. ولهذا السبب، تظل الأقساط الشهرية ثابتة ويمكن التنبؤ بها. عندما تنتهي الفترة المحددة، يجب عليك اختيار إعادة التمويل لتأمين صفقة ثابتة جديدة. وإلا سيعود القرض إلى المعدل المتغير.
قرض بسعر فائدة متغير: القرض ذو السعر المتغير هو قرض سكني يتغير فيه سعر الفائدة بمرور الوقت، وعادةً ما يكون ذلك استجابةً لسعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وهذا يعني أن أقساط السداد الشهرية يمكن أن تزيد أو تنخفض حسب تغيرات الأسعار.
القرض ذو السعر المجزأ: القرض ذو السعر المجزأ هو مزيج من القروض ذات السعر الثابت والمتغير. يتم تحديد جزء من القرض بسعر فائدة ثابت، بينما يتم تحديد الجزء الآخر بسعر فائدة متغير. يوفر هذا النوع من القروض التوازن بين مرونة المعدل المتغير ويقين المعدل الثابت.
التكاليف المسبقة الشائعة عند شراء عقار
أسعار المجلس: أسعار المجلس هي ضريبة حكومية محلية تستند إلى قيمة عقارك. فهو يساعد في تمويل جمع النفايات وصيانة الطرق والحدائق والمكتبات والخدمات المجتمعية الأخرى. يمكنك دفع هذه الضريبة سنوياً أو تقسيمها على دفعات ربع سنوية أو شهرية.
رسوم تقييم العقار: قبل أن تشتري عقاراً، قد ترغب في الاستعانة بمفتش بناء لتقييم حالة المنزل وقيمته. على الرغم من أن هذا الأمر اختياري، إلا أنه يوصى به لمساعدتك على تجنب أي تكاليف إصلاح غير متوقعة والتأكد من دقة قيمة العقار. قد تختلف الرسوم حسب نوع المسح الذي يتم إجراؤه.
الرسوم القانونية ورسوم نقل الملكية: تشير الرسوم القانونية إلى التكاليف المدفوعة إلى ناقل الملكية المرخص له للتعامل مع الجانب القانوني لشراء عقار. تغطي هذه الرسوم عادةً عمليات البحث عن العقار، ومراجعة العقود، ونقل الملكية، والتعامل مع تحويل الأموال.
ضريبة نقل ملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الطوابع: ضريبة نقل ملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الطوابع هي ضريبة نقل ملكية الأراضي تُدفع لمرة واحدة بمجرد إتمام عملية شراء العقار. يعتمد مبلغ الضريبة الذي يتعين عليك دفعه على ولايتك أو إقليمك، وقيمة العقار، وما إذا كنت مشترياً للمنزل لأول مرة، أو مستثمراً، أو مالكاً. لدى المشترين في غضون 30 يوماً من شراء المنزل للدفع.
رسوم إنشاء القرض: هي رسوم تُفرض لمرة واحدة يتقاضاها المُقرض لتغطية تكلفة إنشاء القرض. ويغطي ذلك عادةً معالجة الطلب وإعداد مستندات القرض وإجراء تقييمات العقارات.
إرشادات القدرة على تحمل تكلفة القرض السكني
إذا لم تكن متأكدًا من المبلغ الذي يمكنك اقتراضه للحصول على قرض سكني، فسوف يلقي المقرضون نظرة على دخلك ونفقاتك وديونك الحالية باستخدام أدوات مثل مقياس نفقات الأسرة (HEM) ونسبة الدين إلى الدخل (DTI).
هـيم
يُقدِّر نظام إدارة التعليم العالي نفقات معيشتك النموذجية بناءً على عوامل مثل حجم أسرتك وموقعك. فهو يساعد المُقرضين على تقييم ما إذا كانت نفقات معيشتك تتماشى مع دخلك أم لا.
DTI
تقارن نسبة DTI إجمالي أقساط ديونك الشهرية، بما في ذلك قرض المنزل المستقبلي، بإجمالي دخلك الشهري لتوضح للمقرضين مقدار الديون التي يمكنك إدارتها.
30% قاعدة
من المبادئ التوجيهية الشائعة لتجنب الإجهاد في القروض العقارية اتباع قاعدة 30%. تنص على ألا تستهلك أقساط سداد قرض السكن الخاص بك أكثر من 30% من إجمالي دخلك.
الخطوات التالية بعد حساب أقساط سداد قرض السكن الخاص بك
بعد أن تقوم بتقدير أقساط سداد قرضك العقاري، اتبع هذه الخطوات للمضي قدماً في شراء عقارك.
الخطوة 1: قارن بين خيارات القروض العقارية وأسعار الفائدة والرسوم من مصادر مختلفة للعثور على أفضل صفقة تناسب احتياجاتك.
الخطوة 2: احصل على موافقة مسبقة للحصول على قرض. هذه موافقة مشروطة من المُقرض تمنحك موافقة مشروطة من المُقرض تمنحك تقديراً للمبلغ الذي يمكنك اقتراضه.
الخطوة 3: ابدأ التسوق لشراء منزل. بمجرد العثور على منزل، قدم عرضاً من خلال الوكيل العقاري وتفاوض مع البائع على أفضل صفقة مع البائع.
الخطوة 4: بمجرد قبول عرضك، يمكنك تقديم طلب رسمي للحصول على قرض سكني. سيقوم المُقرض بفحص أموالك وترتيب تقييم للعقار للتأكد من أن المنزل يستحق مبلغ الرهن العقاري.
الخطوة 5: استعن بمحامٍ لنقل الملكية. سيتولون إجراء الفحوصات القانونية، وعمليات البحث عن العقار، وإعداد العقود، والتأكد من عدم وجود مشاكل قانونية في المنزل.
الخطوة 6: تبادل العقود ودفع العربون. بمجرد اكتمال الفحوصات القانونية، ستدفع العربون وتجعل البيع ملزماً قانوناً.
الخطوة 7: في يوم الإكمال، يتم تحويل الأموال المتبقية ويقوم ناقل الملكية بتسجيل العقار باسمك.
الأسئلة المتداولة - حاسبة الرهن العقاري Xe أستراليا
إن حاسبة الرهن العقاري Xe لأستراليا هي أداة عبر الإنترنت تساعدك على تقدير الأقساط الشهرية لقرض المنزل عند شراء عقار في أستراليا. من خلال إدخال قيمة العقار ومبلغ الوديعة ومدة القرض وسعر الفائدة، يمكنك تحديد الأقساط الشهرية المتوقعة بسرعة وتخطيط ميزانيتك بفعالية.
تعتمد أقساط السداد الشهرية على عدة عوامل رئيسية:
قيمة العقار: التكلفة الإجمالية للمنزل الذي ترغب في شرائه.
الإيداع: الدفعة النقدية المقدمة التي تقلل من المبلغ الإجمالي للقرض.
مدة القرض: مدة القرض العقاري الخاص بك (على سبيل المثال، 25 أو 30 سنة)، والتي تؤثر على كل من أقساط السداد وإجمالي الفائدة المدفوعة.
معدل الفائدة: المعدل السنوي، الذي يتم تحويله إلى رقم شهري، والذي يؤثر على مبلغ السداد.
التكاليف الإضافية (اختياري): يمكنك تضمين مصاريف مثل رسوم الدمغة وأسعار المجلس والتأمين على المنزل للحصول على عرض شامل لالتزاماتك بالدفع.
يقلل الإيداع المرتفع من مبلغ القرض، مما يقلل من أقساط السداد الشهرية وإجمالي الفائدة على مدى فترة القرض. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الإيداع الأصغر إلى سداد أقساط أعلى وقد يتطلب تأمينًا إضافيًا مثل تأمين الرهن العقاري للمقرض (LMI) إذا كان الإيداع أقل من 20%.
يمكن للآلة الحاسبة مساعدتك في تقدير أقساط السداد لمختلف أنواع القروض العقارية المتاحة في أستراليا، بما في ذلك:
قروض الإسكان التقليدية: قروض قياسية بأسعار فائدة تنافسية، وعادة ما تتطلب حدًا أدنى للإيداع يبلغ 20%.
قروض الإسكان ذات النسبة العالية: قروض للمشترين الذين لديهم وديعة أقل من 20% ، والتي قد تتضمن نسبة عالية من القروض لحماية المقرض.
قروض سكنية بسعر فائدة ثابت: قروض ذات معدل فائدة ثابت لفترة محددة، مما يوفر سداد أقساط شهرية يمكن التنبؤ بها.
القروض العقارية ذات المعدل المتغير: القروض التي قد يتغير فيها سعر الفائدة بمرور الوقت، مما قد يؤثر على مبالغ السداد.
الصيغة القياسية التي تطبقها حاسبة الرهن العقاري Xe هي:
M= P × [ r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n - 1]
حيث:
M هو السداد الشهري
P هو أصل المبلغ (مبلغ القرض)
r هو معدل الفائدة الشهري (المعدل السنوي مقسومًا على 12)
n هو إجمالي عدد مرات السداد (مدة القرض بالسنوات مضروبة في 12)
توضح هذه الصيغة بوضوح كيف ستؤثر التغييرات في سعر الفائدة أو مدة القرض على أقساط السداد الشهرية.
ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجيات لتقليل أقساط السداد:
قم بزيادة وديعتك: زيادة الوديعة تقلل من رأس المال الأساسي ويمكن أن تساعدك في الحصول على سعر فائدة أفضل.
اختر مدة قرض أطول: يؤدي تمديد مدة القرض إلى تقليل السداد الشهري، على الرغم من أنه قد يزيد من إجمالي الفائدة مع مرور الوقت.
اختر عقاراً أقل تكلفة: يؤدي انخفاض سعر الشراء إلى قرض أقل، مما يقلل من التكاليف الشهرية.
يمنحك تضمين هذه التكاليف الإضافية صورة واقعية لإجمالي نفقات السكن الشهرية. يمكن احتساب رسوم الطوابع وأسعار المجلس والتأمين على المنزل في ميزانيتك الشهرية لمساعدتك على فهم التكلفة الكاملة لملكية المنزل في أستراليا.
المبدأ التوجيهي الشائع هو قاعدة 28/36:
قاعدة 28%: يجب ألا يتجاوز إجمالي تكاليف السكن (بما في ذلك سداد قرض السكن والضرائب والتأمين) 28% من إجمالي دخلك الشهري.
قاعدة 36%: يجب أن يظل إجمالي مدفوعات ديونك أقل من 36% من دخلك.
يساعدك استخدام حاسبة الرهن العقاري XE إلى جانب هذه الإرشادات في تحديد سعر واقعي للمنزل في حدود ميزانيتك.
بمجرد أن يكون لديك رقم تقديري للسداد، اتبع الخطوات التالية:
قارن بين المقرضين: ابحث وقارن بين خيارات القروض العقارية وأسعار الفائدة والرسوم للعثور على أفضل عرض.
احصل على موافقة مسبقة: أرسل بياناتك المالية إلى المُقرض لمعرفة المبلغ الذي يمكنك اقتراضه.
ابدأ البحث عن منزل استخدم ميزانيتك للبحث عن عقارات مناسبة في أستراليا.
تقدم بطلب للحصول على قرض: أكمل عملية تقديم طلب الرهن العقاري وقدم الوثائق المطلوبة.
قم بإنهاء عملية الشراء: قم بإيداع مبلغ الشراء وإتمام عملية الإغلاق وتأمين منزلك الجديد.