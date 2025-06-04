Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Recommended by 80,540 verified customers
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
قد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها منك اسمك، وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، وعنوان منزلك و/أو عنوان عملك و/أو عنوان عملك وتفاصيل الاتصال الأخرى (”بيانات الاتصال“)، والمسمى الوظيفي، وتاريخ الميلاد، والجنس، والصور، ومقاطع الفيديو، والتوقيع.يوضح إشعار الخصوصية الخاص بنا كيف ولماذا قد نعالج بياناتك الشخصية.قد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها منك اسمك، وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، وعنوان منزلك و/أو عنوان عملك و/أو عنوان عملك وتفاصيل الاتصال الأخرى (”بيانات الاتصال“)، والمسمى الوظيفي، وتاريخ الميلاد، والجنس، والصور، ومقاطع الفيديو، والتوقيع.يوضح إشعار الخصوصية الخاص بنا كيف ولماذا قد نعالج بياناتك الشخصية.
يتم تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية على أساس الحاجة إلى المعرفة، وفقاً لمبدأ الحد الأدنى من الامتيازات. وهذا يضمن أن موظفي Xe الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات لأداء عملهم هم فقط من يمكنهم ذلك. فريق خدمة العملاء مثال على ذلك.
تستخدم Xe نموذجاً هجيناً لموقعنا الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول. توجد خوادم الإنتاج لدينا على AWS وفي مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.
نستخدم تقنية تشفير متقدمة توفر أعلى مستوى من الأمان لمعلوماتك الحساسة. تستخدم أنظمتنا تشفير AES-256 المتوافق مع معايير الصناعة للبيانات في وضع السكون، بينما يتم تشفير البيانات أثناء النقل عبر TLS 1.2 وTLS1.3.
معالجو الدفع لدينا هم مقدمو خدمات من المستوى 1. لا تقوم Xe مطلقًا بمعالجة بيانات بطاقات الدفع.
حماية بياناتك أمر مهم لضمان أمن معلوماتك الشخصية. فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها: استخدم كلمات مرور قوية أنشئ كلمات مرور فريدة وقوية لحساباتك وتجنب استخدام كلمة المرور نفسها لخدمات متعددة. قم بتمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA): قم بتمكين المصادقة متعددة العوامل كلما أمكن، والتي تضيف طبقة إضافية من الأمان لحساباتك. كن حذرًا مع رسائل البريد الإلكتروني تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو تنزيل المرفقات من مرسلين غير معروفين. توخَّ الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية توخَّ الحذر عند مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت ولا تفصح عنها إلا للمصادر الموثوقة. باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل مخاطر اختراق البيانات بشكل كبير وحماية خصوصيتك على الإنترنت.
اتصل بنا على الفور إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لعملية احتيال. احتفظ بالأدلة: احتفظ بأي مستندات أو رسائل بريد إلكتروني ذات صلة كدليل لدعم بلاغك. من خلال الإبلاغ عن الاحتيال على الفور، يمكنك المساعدة في حماية نفسك والآخرين من الأذى المحتمل وتقديم الجناة إلى العدالة.
أمنك هو أولويتنا القصوى ونحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية والمالية. للمزيد من المعلومات حول ممارساتنا الأمنية أو إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بفريق الأمن لدينا على security@xe.com.