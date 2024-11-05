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API لبيانات العملة
إرسال الأموال
مدفوعات
إدارة مخاطر
عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات
واجهة البرامج API لبيانات العملة
بيانات صرف العملات الموثوقة لدينا
حلول أنظمة ERP (تخطيط موارد المؤسسات)
إجراء عمليات الدفع العالمية، من خلال نظام ERP لديك مباشرةً
المدفوعات الجماعية
تبسيط عمليات الدفع العالمية الخاصة بك
الموارد
الرسومات البيانية للعملة
النزعات السائدة لجميع العملات
أسعار سابقة لصرف العملات
راجع الأسعار في أي تاريخ سابق
الشراكات
برنامج شركاء الإحالة
الأسئلة المتداولة
دعم للمقالات والدردشة الحية
المدوّنة
أخبار السوق والعملات
المزيد من الموارد
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