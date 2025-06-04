路由號碼驗證器
在發送付款之前，請貼上 9 位數的路由號碼以確認其有效。
精準保護您的付款
使用正確的路由號碼可以保護您的付款免於延遲、費用和誤導資金。在美國，銀行可能對 ACH 和電匯使用不同的路由號碼，一些大型銀行使用特定州的號碼。如果您輸入錯誤，您的轉帳可能會被拒絕或發佈到錯誤的操作佇列。
路由號碼格式
每個美國路由號碼（ABA/RTN）長度為 9 位：
地區/聯邦區 (AAAA)：標示您的銀行的聯邦區和處理區域。
ABA 機構識別碼 (BBBB)：識別您在該地區的特定銀行，類似於銀行 ID。
校驗位 (C)：最後一個「數學校驗」位，有助於發現拼字錯誤或錯誤輸入。
路由號碼範例
選擇正確的路由號碼
銀行通常對 ACH、電匯和支票使用不同的路由號碼。支票上列印的數字可能不是 ACH 轉帳或直接扣款所需的數字。如果您不確定，請與您的銀行確認或使用我們的路由號碼查詢來找到正確的號碼。使用錯誤的號碼可能會導致延遲或退貨。
常見錯誤
路由號碼失敗最常見的原因是數字輸入錯誤、校驗和不匹配、在需要電匯號碼時使用 ACH 號碼（或反之亦然）、大型銀行的州特定變化、與合併相關的變化或空格和破折號等簡單格式。即使是很小的錯誤也可能會使您超出每日截止時間並延長轉帳時間。使用正確的路由號碼可以防止退回、延遲和資金誤導。
需要進行國際匯款嗎？
路由號碼、SWIFT/BIC 代碼和 IBAN
對於付款，您需要的詳細資訊取決於資金的去向。
路由號碼（僅限美國）
美國銀行的 9 位數代碼，用於安全地處理包括直接存款、電匯和支票在內的付款。
IBAN（國際帳號）
在美國境外使用的特定國家/地區的帳號，用於將付款轉至國外的正確帳戶。
路由號碼驗證器常見問題解答
路由號碼（也稱為 ABA 路由號碼）用於識別用於國內支付的美國銀行或信用合作社。它有九位數字，與您的帳號一起用於處理 ACH 轉帳和許多國內電匯。
不可以。路由號碼用於識別銀行；帳號用於識別您在該銀行的特定帳戶。通常您需要兩者才能設定付款。
一些機構對 ACH 轉帳使用一個路由號碼，對國內電匯使用單獨的號碼，因為付款是在不同的網路上處理的。請務必使用您的銀行為付款類型指定的號碼。
大型銀行通常會分配特定州或特定地區的路由號碼，以便有效路由 ACH 交易。檢查您的銀行應用程式或對帳單中的號碼是否與您的州和帳戶類型相符。
在您的銀行行動應用程式的「帳戶詳細資料」下、銀行對帳單上或紙本支票上查找（路由號碼是 MICR 行的前九位數）。如果您的銀行列出了單獨的 ACH 和電匯號碼，請選擇與您的付款相符的號碼。
不可以。路由號碼用於美國國內付款。對於國際轉賬，您通常會使用 SWIFT/BIC，以及適用的 IBAN 或本地帳戶格式。Xe 支援 SWIFT/BIC 查詢和國際支付。
付款可能會被退回、延遲超過每日截止時間或被錯誤路由。使用正確的路由號碼可以幫助您避免退貨、費用和處理延遲。
