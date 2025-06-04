什麼是路由號碼？
路由號碼是用來識別美國銀行或信用合作社的 9 位數代碼。也稱為ABA 號碼或路由轉接號碼 (RTN) ，它將 ACH 轉帳、國內電匯支付和支票處理定向到正確的機構和地點。始終使用正確的路由號碼以避免轉帳延遲。
路由號碼格式
每個美國路由號碼（ABA/RTN）長度為 9 位：
地區/聯邦區 (AAAA)：標示您的銀行的聯邦區和處理區域。
ABA 機構識別碼 (BBBB)：識別您在該地區的特定銀行，類似於銀行 ID。
校驗位 (C)：最後一個「數學校驗」位，有助於發現拼字錯誤或錯誤輸入。
路由號碼範例
路由號碼與帳號
這些數字一起工作但做著不同的工作。您的路由號碼是一個 9 位數代碼，用於識別您的銀行並路由 ACH 付款、國內電匯和支票。您的帳號是您個人帳號的 8-12 位元代碼。您會在紙本支票上看到這兩個號碼——路由號碼位於左下角，然後是帳號。
路由號碼、SWIFT/BIC 代碼和 IBAN
對於付款，您需要的詳細資訊取決於資金的去向。
路由號碼（僅限美國）
美國銀行的 9 位數代碼，用於安全地處理包括直接存款、電匯和支票在內的付款。
IBAN（國際帳號）
在美國境外使用的特定國家/地區的帳號，用於將付款轉至國外的正確帳戶。
常見問題集
路由號碼 (ABA) 是一個九位數代碼，用於識別美國銀行或信用合作社進行 ACH 轉帳和電匯等國內支付。
並非總是如此。有些銀行對 ACH 使用一個路由號碼，對國內電匯使用另一個路由號碼。使用您的銀行為您的付款類型指定的號碼。
不可以。路由號碼用於美國國內付款。對於國際轉賬，請使用 SWIFT/BIC 以及適用的 IBAN 或本地帳戶格式。
付款可能會被退回或延遲，特別是當您錯過每日截止時間時。發送前請務必驗證 ACH 或電匯的正確號碼。
