這些數字一起工作但做著不同的工作。您的路由號碼是一個 9 位數代碼，用於識別您的銀行並路由 ACH 付款、國內電匯和支票。您的帳號是您個人帳號的 8-12 位元代碼。您會在紙本支票上看到這兩個號碼——路由號碼位於左下角，然後是帳號。