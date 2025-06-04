ABA 路由號碼查詢
尋找並驗證 ACH、電匯和支票的美國銀行路由號碼 (ABA)。在發送之前，請按銀行搜尋或貼上 9 位數代碼來檢查路由號碼詳細資訊。
什麼是路由號碼？
路由號碼是用來識別美國銀行或信用合作社的 9 位數代碼。也稱為ABA 號碼或路由轉接號碼 (RTN) ，它將 ACH 轉帳、國內電匯支付和支票處理定向到正確的機構和地點。始終使用正確的路由號碼以避免轉帳延遲。
路由號碼格式
每個美國路由號碼（ABA/RTN）長度為 9 位：
地區/聯邦區 (AAAA)：標示您的銀行的聯邦區和處理區域。
ABA 機構識別碼 (BBBB)：識別您在該地區的特定銀行，類似於銀行 ID。
校驗位 (C)：最後一個「數學校驗」位，有助於發現拼字錯誤或錯誤輸入。
路由號碼範例
支票上的路由號碼在哪裡？
您可以在支票的左下角找到您的路由號碼。它是底部數字行中的前九位數字，後面是您的帳號，然後是支票號碼。
需要進行國際匯款嗎？
由於利率低且有額外費用，透過傳統銀行進行國際匯款的費用可能很高。Xe 以有競爭力的價格和低廉、透明的費用幫助您節省開支。使用 130 多種貨幣向 190 多個國家/地區匯款，預先查看總價，獲得可靠的交付估算，並從頭到尾追蹤您的轉帳。
如何在線查找您的路由號碼
以下是一些無需致電銀行即可找到答案的簡單方法：
在此頁面上：使用我們的路由號碼查詢或選擇您的銀行徽標來查看 ACH、電匯和支票號碼。
網路銀行：登入並開啟帳戶詳細資料。您的路由號碼會出現在您的帳號附近。
電子對帳單和支票影像：找出左下角的前九位數。
聯邦儲備銀行目錄：在Fedwire 目錄中搜尋您的銀行。
選擇正確的路由號碼
銀行通常對 ACH、電匯和支票使用不同的路由號碼。支票上列印的數字可能不是 ACH 轉帳或直接扣款所需的數字。如果您不確定，請與您的銀行確認或使用我們的路由號碼查詢來找到正確的號碼。使用錯誤的號碼可能會導致延遲或退貨。
路由號碼與帳號
這些數字一起工作但做著不同的工作。您的路由號碼是一個 9 位數代碼，用於識別您的銀行並路由 ACH 付款、國內電匯和支票。您的帳號是您個人帳號的 8-12 位元代碼。您會在紙本支票上看到這兩個號碼——路由號碼位於左下角，然後是帳號。
路由號碼有何用途？
路由號碼通常用於以下付款或交易：
設定直接存款或自動付款（ACH）
領取薪水、退休金、退稅或福利
發送或接收國內電匯
將您的銀行帳戶與薪資單或付款應用程式關聯
存入支票或處理電子支票
路由號碼、SWIFT/BIC 代碼和 IBAN
對於付款，您需要的詳細資訊取決於資金的去向。
路由號碼（僅限美國）
美國銀行的 9 位數代碼，用於安全地處理包括直接存款、電匯和支票在內的付款。
IBAN（國際帳號）
在美國境外使用的特定國家/地區的帳號，用於將付款轉至國外的正確帳戶。
路由號碼常見問題解答
路由號碼（也稱為 ABA 號碼或路由轉接號碼）是一個 9 位數代碼，用於識別用於 ACH 轉帳、國內電匯和支票處理的美國銀行或信用合作社。它與您的帳號配合使用，以確保資金匯入正確的銀行和正確的帳戶。路由號碼僅用於美國付款。
使用 ACH 路由號碼進行直接存款、薪資發放和自動帳單支付。使用電匯路由號碼進行國內電匯。對於紙本支票，請使用支票上列印的路由號碼。一些銀行會根據州或帳戶類型發布不同的號碼。如果您不確定，請在網路銀行確認或使用我們的路由號碼查詢在發送前選擇正確的號碼。
登入網路銀行或手機銀行並開啟帳戶詳情以查看該帳戶的路由號碼。許多銀行在其網站上按州或帳戶類型列出路由號碼。您也可以使用我們的路由號碼查詢功能按銀行名稱進行搜索，或檢查您的電子對帳單和支票影像。如果您看到的數字少於九位，則可能缺少前導零。
有效的美國路由號碼有九位數字，並通過校驗和測試。在我們的路由號碼查詢中輸入 9 位代碼來檢查路由號碼並確認銀行名稱和位置。確保號碼類型與您的付款類型相匹配，例如 ACH 與電匯。如果顯示的銀行不符合您的期望，請在匯款前聯絡您的銀行。
不可以。路由號碼僅適用於美國付款。對於國際轉賬，您通常需要收款銀行的 SWIFT 或 BIC 代碼，並且在許多國家/地區，也需要 IBAN 或本地帳戶格式。如果您需要向國外匯款，請比較您的選擇並使用 Xe 查看預付總價、獲得清晰的運費估算並追蹤您的轉帳。
大型銀行通常因州、付款類型或合併而具有不同的路由號碼。選擇與您的帳戶和付款類型相符的號碼。如果您的銀行通知您有變更，請更新直接存款、薪資和帳單支付，以避免延誤或退回。如有疑問，請透過網路銀行或我們的路由號碼查詢進行驗證。
免責聲明
此處顯示的路由號碼、銀行名稱、地址和其他詳細資訊僅供一般參考。雖然我們努力保持此頁面的準確性，但 Xe 不保證資訊的完整性、最新性或無錯誤。金融機構可能會更改其詳細信息，恕不另行通知。
Xe 對所列任何銀行或中介機構的法律地位、許可或經營誠信不作任何陳述。納入並不構成認可或驗證。
您根據此資訊所做的任何轉移或決定均由您自行承擔風險。Xe 不對因依賴此處提及的資料或與第三方交易而產生的任何損失、延遲或損害負責。
在開始交易之前，請務必直接與相關金融機構確認所有詳細資訊。
本免責聲明僅提供英文版本。本頁面的部分內容可能以其他語言顯示，但法律免責聲明仍以英文顯示，以保持其準確性和意圖。