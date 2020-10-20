1 XOF 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
XOF
SDD
|1 XOF
|98.8156 SDD
|5 XOF
|494.078 SDD
|10 XOF
|988.156 SDD
|25 XOF
|2,470.39 SDD
|50 XOF
|4,940.78 SDD
|100 XOF
|9,881.56 SDD
|500 XOF
|49,407.8 SDD
|1,000 XOF
|98,815.6 SDD
|5,000 XOF
|494,078 SDD
|10,000 XOF
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1 XOF = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.99931
|0.99931
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.95844
|0.93335
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.97474
|0.97483
波動率
|1.12%
|1.04%
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