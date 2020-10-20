1 XOF 兌 MRO

XE 貨幣轉換器
XOF
MRO
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|5 XOF
|3.24341 MRO
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|16.217 MRO
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|32.4341 MRO
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|1,000 XOF
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1 XOF = 0 MRO
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.065670
|0.066097
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.064033
|0.064033
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.064624
|0.064987
波動率
|0.54%
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