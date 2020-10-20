1 XOF 兌 FIM

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非洲財政共同體法郎 兌換為 Finnish Markka 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:36 UTC

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1 XOF0.00906421 FIM
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FIM
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XOF
1 FIM110.324 XOF
5 FIM551.62 XOF
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25 FIM2,758.1 XOF
50 FIM5,516.2 XOF
100 FIM11,032.4 XOF
500 FIM55,162 XOF
1,000 FIM110,324 XOF
5,000 FIM551,620 XOF
10,000 FIM1,103,240 XOF

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