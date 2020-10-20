1 XOF 兌 CDF

XE 貨幣轉換器
XOF
CDF
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|4.70738 CDF
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|23.5369 CDF
|10 XOF
|47.0738 CDF
|25 XOF
|117.684 CDF
|50 XOF
|235.369 CDF
|100 XOF
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|500 XOF
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|1,000 XOF
|4,707.38 CDF
|5,000 XOF
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|47,073.8 CDF
1 XOF = 0 CDF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|4.6976
|4.6976
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.6025
|4.5038
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|4.6417
|4.6022
波動率
|0.52%
|0.51%
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