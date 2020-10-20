1 XOF 兌 BCH

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1CFA

1 非洲財政共同體法郎 =

0.000004388295567 Bitcoin Cash

1 BCH = 227,879 XOF

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
購買加密貨幣Kraken
非洲財政共同體法郎 兌換為 Bitcoin Cash 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:16 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 Bitcoin Cash

xof
XOF
bch
BCH
1 XOF0.0000043883 BCH
5 XOF0.0000219415 BCH
10 XOF0.000043883 BCH
25 XOF0.000109707 BCH
50 XOF0.000219415 BCH
100 XOF0.00043883 BCH
500 XOF0.00219415 BCH
1,000 XOF0.0043883 BCH
5,000 XOF0.0219415 BCH
10,000 XOF0.043883 BCH

將 Bitcoin Cash 轉換為 非洲財政共同體法郎

bch
BCH
xof
XOF
1 BCH227,879 XOF
5 BCH1,139,390 XOF
10 BCH2,278,790 XOF
25 BCH5,696,970 XOF
50 BCH11,393,900 XOF
100 BCH22,787,900 XOF
500 BCH113,939,000 XOF
1,000 BCH227,879,000 XOF
5,000 BCH1,139,390,000 XOF
10,000 BCH2,278,790,000 XOF

XOF 兌換 BCH 圖表

1 XOF = 0 BCH

檢視完整圖表

1 非洲財政共同體法郎 兌換為 Bitcoin Cash 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.00000449480.0000044948
低位
0.00000334780.0000023725
平均
0.00000392000.0000035298
波動率
3.03%3.90%

貨幣資訊

xof

XOF - 非洲財政共同體法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。

More 非洲財政共同體法郎 info
bch

BCH - Bitcoin Cash

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Bitcoin Cash 匯率是 BCH 兌換 USD 匯率。 Bitcoin Cash 的貨幣代碼為 BCH。

More Bitcoin Cash info

熱門 非洲財政共同體法郎 (XOF) 貨幣配對

usd

將 XOF 轉換為 USD

eur

將 XOF 轉換為 EUR

gbp

將 XOF 轉換為 GBP

jpy

將 XOF 轉換為 JPY

cad

將 XOF 轉換為 CAD

aud

將 XOF 轉換為 AUD

chf

將 XOF 轉換為 CHF

cny

將 XOF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings