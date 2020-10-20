1 XOF 兌 AED

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非洲財政共同體法郎 兌換為 阿聯酋迪拉姆 最近更新時間：Jul 3, 2024, 13:44 UTC

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10 XOF0.0603897 AED
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50 XOF0.301949 AED
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500 XOF3.01949 AED
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AED
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XOF
1 AED165.591 XOF
5 AED827.955 XOF
10 AED1,655.91 XOF
25 AED4,139.78 XOF
50 AED8,279.55 XOF
100 AED16,559.1 XOF
500 AED82,795.5 XOF
1,000 AED165,591 XOF
5,000 AED827,955 XOF
10,000 AED1,655,910 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 阿聯酋迪拉姆 統計資料

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