1 MRO 兌 CAD

XE 貨幣轉換器
MRO
CAD
|1 MRO
|0.00343989 CAD
|5 MRO
|0.0171995 CAD
|10 MRO
|0.0343989 CAD
|25 MRO
|0.0859974 CAD
|50 MRO
|0.171995 CAD
|100 MRO
|0.343989 CAD
|500 MRO
|1.71995 CAD
|1,000 MRO
|3.43989 CAD
|5,000 MRO
|17.1995 CAD
|10,000 MRO
|34.3989 CAD
1 MRO = 0 CAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.035208
|0.035208
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.034391
|0.034031
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.034778
|0.034568
波動率
|0.51%
|0.57%
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