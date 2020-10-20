1 MRO 兌 CAD

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 加拿大元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:24 UTC

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MRO
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CAD
1 MRO0.00343989 CAD
5 MRO0.0171995 CAD
10 MRO0.0343989 CAD
25 MRO0.0859974 CAD
50 MRO0.171995 CAD
100 MRO0.343989 CAD
500 MRO1.71995 CAD
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5,000 MRO17.1995 CAD
10,000 MRO34.3989 CAD

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cad
CAD
mro
MRO
1 CAD290.707 MRO
5 CAD1,453.53 MRO
10 CAD2,907.07 MRO
25 CAD7,267.66 MRO
50 CAD14,535.3 MRO
100 CAD29,070.7 MRO
500 CAD145,353 MRO
1,000 CAD290,707 MRO
5,000 CAD1,453,530 MRO
10,000 CAD2,907,070 MRO

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 加拿大元 統計資料

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低位
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波動率
0.51%0.57%

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