1 MGF 兌 HTG

XE 貨幣轉換器
MGF
HTG
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1 MGF = 0 HTG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.030982
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.028727
|0.028727
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.029965
波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 海地古德 匯率是 HTG 兌換 USD 匯率。 Haitian Gourdes 的貨幣代碼為 HTG。 貨幣符號為 G。More 海地古德 info
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