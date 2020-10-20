1 AMD 兌 SDD

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亞美尼亞德拉姆 兌換為 Sudanese Dinar 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:25 UTC

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AMD
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SDD
1 AMD154.765 SDD
5 AMD773.823 SDD
10 AMD1,547.65 SDD
25 AMD3,869.11 SDD
50 AMD7,738.23 SDD
100 AMD15,476.5 SDD
500 AMD77,382.3 SDD
1,000 AMD154,765 SDD
5,000 AMD773,823 SDD
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sdd
SDD
amd
AMD
1 SDD0.00646143 AMD
5 SDD0.0323071 AMD
10 SDD0.0646143 AMD
25 SDD0.161536 AMD
50 SDD0.323071 AMD
100 SDD0.646143 AMD
500 SDD3.23071 AMD
1,000 SDD6.46143 AMD
5,000 SDD32.3071 AMD
10,000 SDD64.6143 AMD

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