1 AMD 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
AMD
SDD
|1 AMD
|154.765 SDD
|5 AMD
|773.823 SDD
|10 AMD
|1,547.65 SDD
|25 AMD
|3,869.11 SDD
|50 AMD
|7,738.23 SDD
|100 AMD
|15,476.5 SDD
|500 AMD
|77,382.3 SDD
|1,000 AMD
|154,765 SDD
|5,000 AMD
|773,823 SDD
|10,000 AMD
|1,547,650 SDD
1 AMD = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.5604
|1.5670
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.5061
|1.4779
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.5383
|1.5341
波動率
|1.10%
|1.05%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 亞美尼亞德拉姆 匯率是 AMD 兌換 USD 匯率。 Armenian Drams 的貨幣代碼為 AMD。 貨幣符號為 ֏。More 亞美尼亞德拉姆 info
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