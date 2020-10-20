1 AMD 兌 FRF

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亞美尼亞德拉姆 兌換為 French Franc 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:28 UTC

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FRF
amd
AMD
1 FRF65.5277 AMD
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1,000 FRF65,527.7 AMD
5,000 FRF327,638 AMD
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