比較 OP Bank EUR 與 GBP 的匯率
考慮使用 OP Bank 進行從 EUR 到 GBP 的轉帳嗎？比較 OP Bank 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
關於 OP Corporate Bank
OP企業銀行（赫爾辛基）是OP金融集團的企業和機構部門，提供財務、現金管理、貿易和出口融資、企業貸款、市場和保險解決方案。作為OP合作銀行的中央機構，該銀行將芬蘭企業與國內外融資和風險管理能力對接。
OP Bank EUR 到 GBP 的轉帳速度有多快？
使用 OP Bank 從 歐元成員國 到 英國 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 OP Corporate Bank 的截止時間以避免延誤。
OP Bank 到 的轉帳費用是多少？
OP Bank 從 EUR 到 GBP 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 OP Bank 費用與 Xe 進行比較。
Xe 深受全球數百萬客戶的信賴
常見問題
OP Bank 提供的將 歐元 (EUR) 轉換為 英國鎊 (GBP) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 英國鎊 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 OP Bank 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
OP Bank 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 OP Bank 從 歐元 轉移到 英國鎊 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
OP Bank 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 OP Bank）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。