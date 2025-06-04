所有貨幣
不丹努扎姆BTN
中國元，人民幣CNY
中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）XAF
丹麥克朗DKK
亞美尼亞德拉姆AMD
以色列謝克爾ILS
佛得角埃斯庫多CVE
俄羅斯盧布RUB
保加利亞列弗BGN
加拿大元CAD
加納塞地GHS
匈牙利福林HUF
千里達元TTD
南非蘭特ZAR
南韓圜KRW
博茨瓦納普拉BWP
卡塔爾利雅QAR
印尼盾IDR
印度盧比INR
危地馬拉格查爾GTQ
厄立特里亞納克法ERN
台灣新台幣TWD
吉布提法郎DJF
哥倫比亞披索COP
哥斯達尼加科朗CRC
土耳其里拉TRY
圭亞那元GYD
坦桑尼亞先令TZS
埃及鎊EGP
埃塞俄比亞比爾ETB
塔吉克斯坦索莫尼TJS
塞拉利昂利昂SLE
塞爾維亞第納爾RSD
塞舌爾盧比SCR
多米尼加披索DOP
孟加拉塔卡BDT
寮國基普LAK
尼日利亞奈拉NGN
尼泊爾盧比NPR
岡比亞達拉西GMD
巴哈馬元BSD
巴基斯坦盧比PKR
巴巴多斯元BBD
巴布亞新幾內亞基那PGK
巴拉圭瓜拉尼PYG
巴林第納爾BHD
巴西雷亞爾BRL
布隆迪法郎BIF
幾內亞法郎GNF
所羅門群島元SBD
挪威克朗NOK
捷克克朗CZK
摩洛哥迪拉姆MAD
摩爾多瓦列伊MDL
文萊元BND
斐濟元FJD
斯里蘭卡盧比LKR
新加坡元SGD
新西蘭元NZD
日本圓JPY
智利披索CLP
東加勒比海元XCD
柬埔寨里爾KHR
格魯吉亞拉里GEL
歐元EUR
毛里塔尼亞烏吉亞MRU
毛里求斯盧比MUR
汤加潘加TOP
沙地阿拉伯利雅SAR
法屬波利尼西亞法郎XPF
波斯尼亞可兌換馬克BAM
波蘭茲羅提PLN
泰國銖THB
洪都拉斯倫皮拉HNL
海地古德HTG
澳洲元AUD
烏干達先令UGX
烏拉圭披索UYU
牙買加元JMD
玻利維亞玻利維亞諾BOB
瑞典克朗SEK
瑞士法郎CHF
瓦努阿圖瓦圖VUV
盧旺達法郎RWF
科威特第納爾KWD
科摩羅法郎KMF
秘魯索爾PEN
突尼西亞第納爾TND
約旦第納爾JOD
納米比亞元NAD
緬甸元MMK
羅馬尼亞新列伊RON
美元USD
肯雅先令KES
英國鎊GBP
莫桑比克梅蒂卡爾MZN
菲律賓披索PHP
萊索托洛蒂LSL
蒙古圖格里克MNT
薩摩亞塔拉WST
蘇里南元SRD
贊比亞克瓦查ZMW
越南盾VND
阿塞拜疆馬納特AZN
阿曼里亞爾OMR
阿根廷披索ARS
阿爾及利亞第納爾DZD
阿爾巴尼亞列克ALL
阿聯酋迪拉姆AED
非洲財政共同體法郎XOF
香港元HKD
馬來西亞令吉MYR
馬其頓第納爾MKD
馬拉威克瓦查MWK
馬達加斯加阿里亞里MGA
墨西哥披索MXN