Isenção de responsabilidade

Os códigos SWIFT, nomes de bancos, endereços e outras informações relacionadas fornecidas nesta página são apenas para fins informativos gerais. Embora nos esforcemos para garantir a precisão, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou isentas de erros. Os detalhes podem ser alterados sem aviso prévio e podem não refletir os dados mais recentes disponibilizados pelas respectivas instituições financeiras.

A Xe não se responsabiliza pela situação jurídica, situação regulatória ou integridade operacional de qualquer banco, instituição financeira ou intermediário listado. Não endossamos nem verificamos a legitimidade de nenhuma entidade incluída, nem assumimos qualquer responsabilidade pelo uso que você fizer das informações fornecidas.

Quaisquer transações financeiras ou decisões tomadas com base nessas informações são de sua inteira responsabilidade. A Xe não será responsável por quaisquer perdas, atrasos ou danos resultantes da confiança nos dados, nem por quaisquer negociações com terceiros cujas informações sejam exibidas neste site.

Recomendamos que você verifique todos os detalhes de forma independente junto à instituição financeira relevante antes de iniciar qualquer transação.



Este aviso legal está disponível apenas em inglês e não foi traduzido. Embora o restante desta página possa aparecer no idioma selecionado, o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.