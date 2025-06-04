O código SWIFT de DANSKE BANK A/S é
DABADKKK AAB
Nome do banco
DANSKE BANK A/S
Cidade
AABENRAA
Endereço
STORETORV 5, AABENRAA, REGION SYDDANMARK, 6200
País
DENMARK
O código SWIFT é verificado e atualizado regularmente
Total
Quando devo usar DABADKKKAAB?
Os códigos SWIFT são usados para garantir que seu dinheiro chegue ao destino correto ao enviar ou receber dinheiro internacionalmente. Use DABADKKKAAB quando quiser enviar dinheiro para DANSKE BANK A/S no endereço, cidade e país listados acima. Sempre confirme se o código SWIFT que você está usando pertence ao banco de destino.
Decompondo DABADKKKAAB
Os códigos SWIFT/BIC são compostos por 8 a 11 letras e números para identificar um banco e agência específicos no mundo.
Código do Banco (DABA): Estas 4 letras representam DANSKE BANK A/S
Código do país (DK): Estas 2 letras mostram que o país do banco é Dinamarca.
Código de localização (KK): Esses 2 caracteres indicam a localização da sede do banco.
Código da filial (AAB): Estes 3 dígitos especificam uma filial específica. Os códigos BIC que terminam em 'XXX' referem-se à sede do banco.
Detalhes do código DANSKE BANK A/S
Códigos SWIFT corretos são cruciais para evitar problemas ou atrasos em suas transferências. Antes de usar o código SWIFT, certifique-se de:
Verifique o banco: Confira se o nome do banco corresponde ao banco do destinatário.
Verifique o nome da agência: Se estiver usando um código SWIFT específico para uma agência, certifique-se de que essa agência corresponda à agência do destinatário.
Confirme o país: os bancos têm agências em todo o mundo. Verifique se o código SWIFT corresponde ao país do banco de destino.
Perguntas frequentes sobre DABADKKKAAB
O código SWIFT é um identificador único usado para reconhecer bancos e instituições financeiras em todo o mundo para transferências internacionais de dinheiro. SWIFT significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais). Esses códigos ajudam a garantir que os pagamentos sejam encaminhados para o banco e país corretos. Um código SWIFT típico tem 8 ou 11 caracteres e inclui informações sobre o banco, o país, a localização e, às vezes, uma agência específica.
Nem sempre. Alguns bancos utilizam um único código SWIFT (normalmente o código da sede, que termina em XXX) para todas as agências. Outras empresas atribuem códigos SWIFT exclusivos a cada filial, geralmente com três últimos caracteres específicos. Se o destinatário fornecer um código específico da agência, é melhor usá-lo — isso pode ajudar a acelerar o processamento ou garantir que o pagamento chegue ao local correto mais rapidamente.
Você deve usar DABADKKKAAB ao enviar ou receber transferências bancárias internacionais para DANSKE BANK A/S na cidade e endereço listados acima. Ele identifica o banco e a agência do destinatário, especialmente ao enviar fundos internacionalmente pela rede SWIFT. Alguns países e tipos de pagamento podem não exigir um código SWIFT, portanto, sempre verifique com o destinatário ou o banco antes de iniciar a transferência.
O código SWIFT/BIC DABADKKKAAB é para DANSKE BANK A/S transferências internacionais. Segue abaixo uma explicação do significado de cada parte do código:
DABA – Este é o código bancário, representando DANSKE BANK A/S
DK – Este é o código do país, mostrando que o banco está localizado em Dinamarca
KK – Este é o código de localização, indicando a sededo banco.
AAB – Este é o código da filial e, quando aparece como 'XXX', refere-se à sede ou filial principal.
Sim, DANSKE BANK A/S pode operar vários ramos. Cada agência pode atender diferentes regiões, oferecer serviços variados e — no caso de transferências internacionais — algumas podem até usar códigos SWIFT distintos. Ao fornecer as instruções de pagamento, é importante identificar a agência específica onde sua conta está localizada.
Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, encaminhado incorretamente ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponde ao código da sua agência ou ao código da sede oficial. Se você não tiver certeza, entre em contato com DANSKE BANK A/S antes que a transferência seja feita.
