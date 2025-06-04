Gráficos da Xe Currency: VEB para NOK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de VEB para NOK

Gráfico de VEB para NOK

De Bolívar venezuelano a Coroa norueguesa

1 VEB = 0 NOK

14 de ago. de 2025, 11:36 UTC - 14 de ago. de 2025, 11:36 UTC
VEB/NOK fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

VEB - Bolívar venezuelano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Bolívar venezuelano é de VEB para USD. O código de moeda para Venezuelan Bolívares é VEB.

More Bolívar venezuelano info
nok

NOK - Coroa norueguesa

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Coroa norueguesa é de NOK para USD. O código de moeda para Norwegian Kroner é NOK. O símbolo da moeda é kr.

More Coroa norueguesa info

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16878
GBP / EUR1,16199
USD / JPY146,560
GBP / USD1,35811
USD / CHF0,805797
USD / CAD1,37799
EUR / JPY171,296
AUD / USD0,652647

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

